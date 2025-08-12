Zamiast ogórków w zalewie - marihuana w słoikach. Policjanci z Pułtuska, zamiast degustować domowe przetwory, odkryli na jednej z posesji profesjonalną plantację konopi, a obok niej pokaźny zapas gotowego suszu i grzybków o działaniu psychoaktywnym.

Przetwory z Pułtuska, fot. Policja Pułtusk

Do ujawnienia nielegalnej plantacji doszło w ostatnich dniach. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku, prowadząc przeszukanie w obecności osoby zastanej na miejscu, znaleźli w jednym z pomieszczeń profesjonalny sprzęt do uprawy konopi, a także znaczne ilości suszu marihuany i grzybków o działaniu psychoaktywnym.

Łącznie zabezpieczono ponad 5 kilogramów nielegalnych substancji. Cztery osoby usłyszały już zarzuty. Wśród nich jest 36-latek z powiatu pułtuskiego, któremu prokuratura postawiła zarzuty uprawy, posiadania oraz udzielania narkotyków. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Postępowanie w tej sprawie prowadzą pułtuscy policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Pułtusku.

fot. Policja Pułtusk