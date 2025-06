Policjanci wyjaśniają okoliczności nocnego wypadku w Witnicy (Lubuskie). Pijany druh OSP potrącił quadem dwie osoby: kobietę i księdza. Zarówno kierowca, jak i duchowny trafili do szpitala.

Pijany druh OSP potrącił quadem dwie osoby (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Pijany druh OSP z Witnicy jadący quadem potrącił na parkingu kobietę i księdza.

W wyniku wypadku ranny został kierowca quada oraz pieszy - oboje trafili do szpitala.

Badanie alkomatem wykazało u kierującego 1,5 promila alkoholu.

OSP Witnica potwierdziła wypadek i zapowiedziała konsekwencje wobec członka stowarzyszenia, jeśli zostanie stwierdzone naruszenie prawa.

Do wypadku doszło w sobotę po północy. Jadący quadem potrącił na parkingu mężczyznę i kobietę. W wyniku tego został ranny on i pieszy. Obu pogotowie zabrało do szpitala. Kobieta nie doznała poważnych obrażeń.

Przeprowadzone w szpitalu badanie stanu trzeźwości kierującego quadem wykazało, że miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. Wszczęto postępowanie mające wyjaśnić okoliczności wypadku - poinformował kom. Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Oświadczenie OSP w Witnicy

W związku ze zdarzeniem na swoim facebookowym profilu Ochotnicza Straż Pożarnej w Witnicy zamieściła oświadczenie potwierdzając informację o wypadku z udziałem pojazdu typu quad będącego na wyposażeniu tej jednostki, do którego doszło minionej nocy na parkingu przy remizie.

"Jednocześnie informujemy, że sprawa jest badana przez policję i do momentu jej wyjaśnienia nie udzielamy żadnych informacji w trosce o dobro prowadzonego postępowania. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa w stosunku do winnego zaistniałej sytuacji członka naszego stowarzyszenia, zostaną przez zarząd wyciągnięte konsekwencje. Potępiamy wszelkie zachowania łamiące prawo" - napisano w oświadczeniu.

Poszkodowany ksiądz

Informująca o zdarzeniu "Gazeta Lubuska" napisała, że dostała sygnał od czytelników, że quadem jechał druh z OSP Witnica, a jedną z potrąconych osób jest ksiądz.

Rzecznik Kurii Zielonogórsko-Gorzowskiej ks. kan. dr Andrzej Sapieha przekazał "GL", że poszkodowany ksiądz przebywa w szpitalu ze złamaną nogą.