"Nie miałem nigdy wątpliwości, jako prezydent Rzeczypospolitej, że stanie przy Ukrainie reprezentowanej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego jest dla bezpieczeństwa Polski bardzo ważne" - mówił prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z Wołodymyrem Zełenskim. "Polska zawsze była z nami na wszystkich placach w Unii Europejskiej, w NATO, w dialogu z innymi partnerami" - zaznaczał prezydent Ukrainy. Duda i Zełenski rozmawiali o kwestiach bezpieczeństwa, dyplomacji i możliwych decyzjach na poziomie UE.

Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski / SERGEI SUPINSKY/AFP / East News

W trakcie sobotniej konferencji prezydent Andrzej Duda podziękował za zaproszenie do Kijowa. Po dziesięciu latach zakończę swoją drugą kadencję prezydencką. Zastąpi mnie nowy prezydent Rzeczypospolitej i ta podróż tutaj do Kijowa jest dla mnie zarazem podróżą pożegnalną, zamykającą - powiedział prezydent.

Podkreślił, że to był niezwykle ważny w jego prezydenckiej służbie dla Polski czas, kiedy współpracował z prezydentem Ukrainy i wspierał go w obronie tego kraju przed rosyjską agresją.

W trakcie wizyty Duda został odznaczony Orderem Wolności za zasługi w umacnianiu dwustronnej współpracy międzynarodowej. Nie spodziewałem się, że spotka mnie taki wielki zaszczyt, że pan prezydent w trakcie tej dzisiejszej uroczystości - obok żon i matek poległych żołnierzy i obok frontowych bohaterów - odznaczy także i mnie, prezydenta z Polski, Orderem wolności, najwyższym odznaczeniem, jakie Ukraina daje przedstawicielom innych państw - powiedział Duda.

Zaznaczył, że to dla niego wielki honor. Nie miałem nigdy wątpliwości, jako prezydent Rzeczypospolitej, że stanie przy Ukrainie reprezentowanej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego jest dla bezpieczeństwa Polski bardzo ważne - wskazał Duda.

"Na ten moment czekało wiele polskich rodzin"

Podziękował Wołodymyrowi Zełenskiemu za podjęte w ostatnim czasie decyzje umożliwiające prace ekshumacyjne w Puźnikach w Ukrainie. Prezydent RP podkreślił, że na ten moment czekało wiele polskich rodzin, które "być może odzyskają groby swoich bliskich". Będą mogli mieć miejsce, na które mogą przyjść i pomodlić się za ich duszę - powiedział.

Duda zaznaczył, że wzajemne działania, także na tle historycznym, przyczynią się do budowania relacji pomiędzy narodem polskim a ukraińskim, opartej na serdecznym braterstwie.

Zełenski: Polska zawsze była z nami

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, w trakcie wspólnej z Andrzejem Dudą konferencji, podkreślił zaangażowanie Polski w pomoc Ukrainie od początku rosyjskiej inwazji. Polska zawsze była z nami na wszystkich placach w Unii Europejskiej, w NATO, w dialogu z innymi partnerami - mówił Zełenski.

Podkreślił, że dla Ukrainy niezwykle ważne jest zachowanie takiego charakteru relacji, wsparcia, wzajemnego zrozumienia pomiędzy naszymi narodami oraz tego, by rozwiązywać każdy problem w dialogu.

Jeszcze raz dziękuję panu osobiście za wszystko, czego dokonaliśmy wspólnie. Dziękuję za pomoc, dziękuję za wspólne, ważne decyzje podjęte w odpowiednim czasie, dziękuję za tę wizytę - powiedział Zełenski, zwracając się do Andrzeja Dudy.

Wskazał, że odbył z Dudą bardzo ważną rozmowę na temat tego, jak będą rozwijać się relacje pomiędzy oboma krajami. Rozmawialiśmy o kwestiach bezpieczeństwa, o dyplomacji, o możliwych decyzjach na poziomie Unii Europejskiej oraz o koordynacji z partnerami w NATO - zaznaczył prezydent Ukrainy.

Dodał, że Ukraina będzie robić wszystko, aby relacje pomiędzy państwami wzmacniały się oraz by realizowano polsko-ukraińskie porozumienia w zakresie obrony.

Współpraca zbrojeniowa

Prezydenci Polski i Ukrainy rozmawiali również o współpracy zbrojeniowej. Duda wskazał, że mogłaby ona przebiegać m.in. w zakresie rozwoju dronów.

Zaznaczył także, że polskie firmy są zainteresowane udziałem w odbudowie Ukrainy. Ponad 2 tys. polskich firm wyraża zainteresowanie - podkreślił. Wskazał, że chciałby, aby "relacja dobrosąsiedzka była (...) nie tylko kontynuowana, ale i rozwijana w przestrzeni gospodarczej".

Duda i Zełenski omawiali postanowienia szczytu NATO w Hadze. Obaj wyraziliśmy wielką satysfakcję z powodu decyzji, o podniesieniu poziomu wydatków na obronność do w sumie 5 proc. PKB, 3,5 proc. bezpośrednio na obronność, a 1,5 proc. na szeroko pojęte bezpieczeństwo - powiedział Duda.

Zełenski: Będziemy zapraszać nowego prezydenta do Ukrainy

Prezydent Ukrainy odpowiadał także na pytanie o budowanie relacji z polskim prezydentem elektem Karolem Nawrockim.

Dopóki Andrzej (Duda - przyp. red.) jest prezydentem, na razie nie możemy rozmawiać o zaproszeniu kolejnego prezydenta, ale bardzo ważne jest dla nas zachowanie ścisłych relacji, dialogu pomiędzy naszymi państwami - podkreślił.

Będziemy zapraszać nowego prezydenta do Ukrainy, a jeżeli on zaprosi mnie do Polski, to odwiedzę Polskę - zaznaczył.

W sobotę rano prezydent Polski przybył z niezapowiedzianą wizytą do Kijowa, gdzie spotkał się z Zełenskim oraz wziął udział w obchodach Dnia Konstytucji Ukrainy.