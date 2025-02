Piłkarz Śląska Wrocław Jakub Świerczok zerwał więzadła krzyżowe w prawym kolanie. Kontuzji doznał na treningu przed meczem ekstraklasy z Radomiakiem Radom. "Napastnika w najbliższej przyszłości czeka operacja rekonstrukcji więzadeł krzyżowych. Powrót do gry po takim urazie trwa zwykle między 6 a 12 miesięcy" - informuje Śląsk Wrocław.

Jakub Świerczok (zdj. arch.) / Maciej Kulczyński / PAP

W czasie treningu Jakub Świerczok zderzył się z jednym z kolegów z drużyny i padł na murawę z grymasem bólu na twarzy. Badania wykazały, że zerwał więzadła krzyżowe w prawym kolenie. Czeka go operacja i przerwa w grze, która może potrwać nawet rok.

Świerczok to drugi piłkarz Śląska Wrocław, który zerwał więzadła w tym sezonie. Podobnego urazu nabawił się jeszcze w rundzie jesiennej Marcin Cebula.

32-letni Jakub Świerczok dołączył do Śląska Wrocław we wrześniu 2024 roku. Do tej pory wystąpił w 11 spotkaniach i zdobył 2 bramki.