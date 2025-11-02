Jakub Moder - reprezentant Polski i piłkarz Feyenoordu Rotterdam - przeszedł operację w związku z kontuzją pleców. Wszystko wskazuje na to, że czeka go kilkumiesięczna przerwa od gry.

Jakub Moder / NUR PHOTO/STEFAN KOOPS / East News

Informację o operacji Jakuba Modera przekazał trener Feyenoordu Rotterdam Robin Van Persie.



To bardzo rozczarowujące. Przede wszystkim dla niego, ale i dla nas. Prawdopodobnie nie zobaczymy go już na boisku w nadchodzących miesiącach - powiedział Van Persie.

Moder doznał kontuzji pleców tuż przed rozpoczęciem sezonu. Trenował w Rotterdamie przez ostatnie kilka tygodni, ale powrót do drużyny na stałe okazał się zbyt trudny.

Piłkarz nie skomentował na razie informacji o swoich problemach. Na Instagramie udostępnił wpis Polskiego Związku Piłki Nożnej z życzeniami powrotu do zdrowia.

Instagram Post

26-letni Jakub Moder, występujący wcześniej w angielskim Brighton & Hove Albion, przeszedł do Feyenoordu 20 stycznia. Umowa ma obowiązywać do 2028 roku.