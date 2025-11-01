Trener Barcelony Hansi Flick potwierdził, że Robert Lewandowski i Dani Olmo są już zdrowi i gotowi do gry w niedzielnym meczu z Elche. Wciąż niepewny jest jednak występ Lamine’a Yamala, a z powodu kontuzji i zawieszenia nie zagra Pedri. Barcelona przystępuje do 11. kolejki La Liga jako wicelider, tracąc pięć punktów do Realu Madryt.

Co ze zdrowiem Lewandowskiego? Polak może szykować się na mecz z Elche / JUNG YEON-JE/AFP/East News / East News

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Trener piłkarzy Barcelony Hansi Flick przekazał na konferencji prasowej, że napastnik Robert Lewandowski oraz ofensywny pomocnik Dani Olmo wracają do pełni zdrowia i znajdą się w kadrze na najbliższy mecz z Elche. Polak ostatni raz wystąpił 12 października w meczu reprezentacji z Litwą, po którym zmagał się z urazem mięśnia dwugłowego. Z tego powodu opuścił trzy spotkania Barcelony, w tym prestiżowe starcie z Realem Madryt.

Flick zaznaczył, że choć Lewandowski i Olmo są gotowi do gry, nie ma pewności, czy pojawią się na boisku od pierwszej minuty. W tym sezonie Lewandowski rozegrał dziewięć meczów i zdobył cztery bramki.

Kłopoty kadrowe drużyny Flicka

Niepewny jest natomiast występ Lamine’a Yamala, uznawanego za jednego z najbardziej utalentowanych nastolatków na świecie. Młody skrzydłowy wciąż odczuwa ból w pachwinie, a w ostatnim czasie był krytykowany za styl życia i aktywność w mediach społecznościowych. Lamine robi postępy, ale musimy dbać o jego rozwój. To fantastyczny piłkarz i wspaniały człowiek - podkreślił Flick.

Z powodu zawieszenia i kontuzji w meczu z Elche nie zagra Pedri. Pomocnik otrzymał czerwoną kartkę w El Clasico, a dodatkowo doznał naderwania mięśnia dwugłowego, co wykluczy go z gry na około miesiąc.

Do zdrowia wraca bramkarz Joan Garcia, którego latem sprowadzono z Espanyolu. W jego miejsce w ostatnich meczach występował Wojciech Szczęsny, który w sześciu spotkaniach puścił 11 bramek.

Po 10 kolejkach Barcelona zajmuje drugie miejsce w tabeli La Liga z dorobkiem 22 punktów, tracąc pięć oczek do liderującego Realu Madryt. Elche plasuje się na dziewiątej pozycji.