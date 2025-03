Piotr Zieliński nabawił się kontuzji w trakcie sobotniego ligowego meczu Interu Mediolan z Monzą (3:2). "Nie jesteśmy w dobrych nastrojach" – skomentował sytuację trener Simone Inzaghi, pytany o zdrowie polskiego piłkarza.

Piotr Zieliński leżacy na murawie w trakcie sobotniego meczu z Monzą / Alberto Mariani/LaPresse/Shutter/Rex Features / East News

Piotr Zieliński pojawił się na placu gry w 70. minucie. Zaledwie minutę później upadł na murawę bez kontaktu z rywalem i trzymał się za łydkę. Chwilę później opuścił boisko.

Nie jesteśmy w dobrych nastrojach - skomentował sytuację Zielińskiego Inzaghi, który poinformował, że na początku tygodnia Polaka czekają dokładne badania, po których wyjaśni się, ile potrwa przerwa w grze.

Według nieoficjalnych informacji, na pewno nie wróci do gry przed przerwą na mecze drużyn narodowych. Być może jego absencja potrwa jeszcze dłużej, co wykluczyłoby go z marcowych (21 i 24.03) spotkań eliminacji mistrzostw świata z Litwą i Maltą w Warszawie.

"Inter obawia się, że przerwa w grze polskiego pomocnika będzie średnio- bądź długoterminowa. I to w momencie, gdy będzie największe obciążenie meczowe" - przekazał jeden z nieoficjalnych serwisów internetowych mediolańskiego klubu.

Piotr Zieliński schodzi z boiska z pomocą sztabu medycznego / ISABELLA BONOTTO/ AFP / East News

W sobotę w kadrze Interu zabrakło z powodu kontuzji innego polskiego piłkarza - Nicoli Zalewskiego. W barwach Monzy natomiast cały mecz na ławce rezerwowych przesiedział kolejny kadrowicz - Kacper Urbański.

Broniący tytułu "Nerazzurri" o cztery punkty wyprzedzają Napoli, które w niedzielę podejmie Fiorentinę.