Wojciech Szczęsny jest kontuzjowany. Polaka nie ma w kadrze Juventusu Turyn na dzisiejszy mecz z Fiorentiną.

Wojciech Szczęsny / Ettore Griffoni / IPA / PAP/PA

Informację o kontuzji zawodnika podał dziennikarz Goal.com Romeo Agresti. La Gazetta dello Sport przekazuje, że Polak stłukł żebro w czasie treningu. Według dziennikarzy nie jest to ciężki uraz, ale szkoleniowiec Massimiliano Allegri woli nie ryzykować i w bramce wystawi zmiennika, którym będzie najprawdopodobniej Mattia Perin.

Nie wiadomo, jak poważna jest to kontuzja i czy Polak przyjedzie na zgrupowanie reprezentacji Polski, które rozpoczyna się 8 listopada w poniedziałek w Hiszpanii. To tam reprezentacja Polski będzie przygotowywać się do spotkań z Andorą i Węgrami.

W kadrze poza Szczęsnym z bramkarzy zostali jeszcze powołani: Łukasz Skorupski (Bologna) i Kamil Grabara (FC Kopenhaga).

Polska na prostej drodze do baraży

Zwycięstwo w wyjazdowej potyczce z dużo niżej notowaną Andorą prawdopodobnie zapewni polskim piłkarzom drugie miejsce w grupie I eliminacji i udział w dwustopniowych barażach o awans do przyszłorocznych mistrzostw świata.

Na mundial w Katarze awansują bezpośrednio zwycięzcy każdej z grup, a drugie zespoły zagrają w marcu w dwustopniowych barażach. W grupie I prowadzi Anglia (20 pkt). Polska ma 17 pkt, Albania - 15, Węgry - 11, Andora - 6, a San Marino pozostaje bez punktu.