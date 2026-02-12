Fiński komitet olimpijski podjął zdecydowane kroki wobec trenera skoczków narciarskich Igora Medveda. Słoweński szkoleniowiec został odesłany do domu po incydencie z alkoholem.

Trener fińskich skoczków narciarskich Igor Medved został odesłany do domu z powodu incydentu z alkoholem.

Medved był trzeźwy podczas zawodów i treningów, ale naruszył przepisy w czasie wolnym.

Fińska reprezentacja olimpijska skoczków narciarskich znalazła się w centrum skandalu. Trener Igor Medved został odesłany do domu po naruszeniu przepisów obowiązujących podczas igrzysk. Choć szczegóły incydentu nie zostały ujawnione, fińskie media - powołując się na komunikaty komitetu olimpijskiego - wskazują, że sprawa dotyczyła alkoholu.

Afera z alkoholem

Według dostępnych informacji Medved nie był pod wpływem alkoholu podczas zawodów ani treningów. Problem pojawił się jednak w czasie wolnym od sportowych obowiązków. Słoweński trener przyznał się do błędu i publicznie przeprosił reprezentację oraz kibiców. "Popełniłem błąd. Bardzo mi przykro. Chciałbym przeprosić całą fińską reprezentację sportowców i kibiców" - napisał w oświadczeniu.

Na razie nie wiadomo, czy fińska federacja zdecyduje się rozwiązać kontrakt z Medvedem. Najważniejszym celem jest obecnie zapewnienie spokoju i komfortu zawodnikom, którzy przygotowują się do olimpijskiej rywalizacji na dużej skoczni w Predazzo. Decyzje dotyczące dalszej współpracy z trenerem mają zapaść w najbliższych dniach.