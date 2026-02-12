Władysław Heraskewycz nie wystartuje w igrzyskach Mediolan-Cortina d'Ampezzo. Ukraiński skeletonista nie został dopuszczony do startu w zawodach po tym, jak odmówił zmiany kasku upamiętniającego poległych na wojnie z Rosją sportowców i trenerów.
- Ukraiński skeletonista Władysław Heraskewycz został wykluczony z igrzysk Mediolan-Cortina d'Ampezzo.
- Powodem była odmowa zmiany kasku z wizerunkami poległych na wojnie ukraińskich sportowców i trenerów.
