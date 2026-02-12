Decyzja MKOl i reakcja sportowca

MKOl powołał się na artykuł 50. Karty Olimpijskiej, który zabrania wszelkiego rodzaju demonstracji politycznych, religijnych oraz rasowych na obiektach olimpijskich. Skeletonista otrzymał zgodę na noszenie czarnej opaski, jednak nie zgodził się na rezygnację z kasku upamiętniającego poległych rodaków.

W środę Heraskewycz ponownie pojawił się na treningu w zakazanym kasku i zapowiedział, że wystartuje w nim także podczas zawodów.

Bezskuteczne rozmowy

Jeszcze w czwartek rano przewodnicząca MKOl Kirsty Coventry próbowała osobiście przekonać ukraińskiego sportowca do zmiany decyzji. Rozmowy nie przyniosły jednak rezultatu. W konsekwencji Heraskewycz został oficjalnie wykluczony z udziału w zawodach.

Coventry decyzję Heraskewycza przyjęła ze łzami w oczach. To przesłanie pamięci i nikt się z tym nie kłóci. Wyzwaniem było znalezienie rozwiązania tej sytuacji. Niestety to się nie udało - przyznała.

"Pomimo licznych rozmów i osobistych spotkań między MKOl a panem Heraskewyczem, ostatniego z nich dziś rano z prezydent MKOl Kirsty Coventry, nie rozważał on żadnej formy kompromisu" - czytamy w oświadczeniu MKOl.

"MKOl bardzo zależało na tym, aby pan Heraskewycz wziął udział w zawodach. Dlatego MKOl starał się znaleźć pełen szacunku sposób na upamiętnienie jego kolegów - sportowców, którzy zginęli w wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Istotą tej sprawy nie jest przesłanie, lecz to, w jaki sposób chciał je wyrazić - dodał MKOl.

Reakcja sportowca

Według Heraskewycza kask nie narusza to żadnych przepisów MKOl.

Trudno to wyrazić lub ubrać w słowa. To pustka - powiedział dziennikarzom Heraskewycz, zapowiadając odwołanie do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS). To jest cena naszej godności - dodał.