Jeremy Sochan, jeden z najbardziej utalentowanych polskich koszykarzy, oficjalnie zakończył swoją przygodę z San Antonio Spurs. Po rozwiązaniu kontraktu za porozumieniem stron 22-letni skrzydłowy stał się wolnym agentem. Jeszcze w tym sezonie może znaleźć nowy klub - zarówno w NBA, jak i na parkietach europejskich.
- Jeremy Sochan nie jest już zawodnikiem San Antonio Spurs.
Jeremy Sochan trafił do NBA w 2022 roku jako dziewiąty wybór w drafcie. Jego debiut w barwach San Antonio Spurs był szeroko komentowany zarówno w Polsce, jak i za oceanem. Młody zawodnik podpisał czteroletni kontrakt, z gwarancją wypłaty za pierwsze dwa lata. Do tej pory Sochan zarobił w NBA imponujące 23 miliony dolarów.
Jednak ostatnie miesiące nie były dla niego łatwe. Po odejściu legendarnego trenera Gregga Popovicha Sochan stracił miejsce w rotacji nowego szkoleniowca, Mitcha Johnsona. Zespół Spurs, który w tym sezonie prezentuje się nadspodziewanie dobrze, nie znalazł już miejsca dla Polaka w podstawowym składzie.
Obecne problemy Sochana zaczęły się jeszcze w przerwie letniej, gdy ze względu na kontuzję łydki zmuszony był opuścić zgrupowanie reprezentacji Polski i nie wystąpił w mistrzostwach Europy w Katowicach i w Rydze (dotychczas rozegrał w biało-czerwonych barwach siedem spotkań i zdobył 81 punktów). Później w trakcie przygotowań do sezonu NBA doznał urazu kciuka, który wyeliminował go z gry na kolejne tygodnie. Gdy wrócił, nie był w stanie przebić się do rotacji dobrze spisujących się Spurs.
Decyzja o rozstaniu z klubem zapadła po zakończeniu okna transferowego w NBA, które zamknęło się 5 lutego. Jesienią 2025 władze Spurs nie zdecydowały się na przedłużenie kontraktu, co oznaczało, że brały pod uwagę możliwość wytransferowania Polaka w trakcie obecnych rozgrywek, co otworzyło możliwość transferu. Być może na przeszkodzie do znalezienia nowego pracodawcy stanęła kontuzją, jaką urodzony w USA, ale mający polskie korzenie zawodnik, leczył w ostatnich dniach.
W czwartek jeden z amerykańskich dziennikarzy poinformował, że klub i gracz doszli do porozumienia ws. wykupienia kontraktu Sochana, czyli w praktyce został on rozwiązany za porozumieniem stron. Później klub pożegnał go w mediach społecznościowych, dodając zdjęcie z podpisem "Jeremy, dziękujemy".