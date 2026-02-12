Jeremy Sochan, jeden z najbardziej utalentowanych polskich koszykarzy, oficjalnie zakończył swoją przygodę z San Antonio Spurs. Po rozwiązaniu kontraktu za porozumieniem stron 22-letni skrzydłowy stał się wolnym agentem. Jeszcze w tym sezonie może znaleźć nowy klub - zarówno w NBA, jak i na parkietach europejskich.

Jeremy Sochan będzie teraz szukał nowego pracodawcy / CHRIS GARDNER/Getty AFP / East News

Jeremy Sochan nie jest już zawodnikiem San Antonio Spurs.

Jak zawodnik skomentował rozwiązanie kontraktu? Przeczytaj cały artykuł, aby się dowiedzieć.

Najnowsze informacje ze świata sportu znajdziesz na RMF24.pl

Trudny sezon i rozstanie z klubem

Jeremy Sochan trafił do NBA w 2022 roku jako dziewiąty wybór w drafcie. Jego debiut w barwach San Antonio Spurs był szeroko komentowany zarówno w Polsce, jak i za oceanem. Młody zawodnik podpisał czteroletni kontrakt, z gwarancją wypłaty za pierwsze dwa lata. Do tej pory Sochan zarobił w NBA imponujące 23 miliony dolarów.

Jednak ostatnie miesiące nie były dla niego łatwe. Po odejściu legendarnego trenera Gregga Popovicha Sochan stracił miejsce w rotacji nowego szkoleniowca, Mitcha Johnsona. Zespół Spurs, który w tym sezonie prezentuje się nadspodziewanie dobrze, nie znalazł już miejsca dla Polaka w podstawowym składzie.

Obecne problemy Sochana zaczęły się jeszcze w przerwie letniej, gdy ze względu na kontuzję łydki zmuszony był opuścić zgrupowanie reprezentacji Polski i nie wystąpił w mistrzostwach Europy w Katowicach i w Rydze (dotychczas rozegrał w biało-czerwonych barwach siedem spotkań i zdobył 81 punktów). Później w trakcie przygotowań do sezonu NBA doznał urazu kciuka, który wyeliminował go z gry na kolejne tygodnie. Gdy wrócił, nie był w stanie przebić się do rotacji dobrze spisujących się Spurs.

Kulisy rozwiązania kontraktu

Decyzja o rozstaniu z klubem zapadła po zakończeniu okna transferowego w NBA, które zamknęło się 5 lutego. Jesienią 2025 władze Spurs nie zdecydowały się na przedłużenie kontraktu, co oznaczało, że brały pod uwagę możliwość wytransferowania Polaka w trakcie obecnych rozgrywek, co otworzyło możliwość transferu. Być może na przeszkodzie do znalezienia nowego pracodawcy stanęła kontuzją, jaką urodzony w USA, ale mający polskie korzenie zawodnik, leczył w ostatnich dniach.

W czwartek jeden z amerykańskich dziennikarzy poinformował, że klub i gracz doszli do porozumienia ws. wykupienia kontraktu Sochana, czyli w praktyce został on rozwiązany za porozumieniem stron. Później klub pożegnał go w mediach społecznościowych, dodając zdjęcie z podpisem "Jeremy, dziękujemy".