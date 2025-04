W prezentacji olimpijskiej pochodni w Japonii wziął udział Antonio Tajani, wicepremier i minister spraw zagranicznych Włoch.

Musimy dołożyć wszelkich starań, żeby igrzyska Mediolan-Cortina miały mocny przekaz pokojowy w czasie, w którym na przedsionku Europy toczą się dwie wojny. Mam nadzieję, że do czasu, gdy olimpiada się rozpocznie, działania wojenne się zakończą, a do Palestyny powróci pokój i wszyscy zakładnicy zostaną uwolnieni. Pochodnie niosą ze sobą przesłanie o pokoju i mam nadzieję, że to światło dotrze do Moskwy, Kijowa, Tel Awiwu, Strefy Gazy i wszystkich innych miejsc, w których ludzie cierpią - powiedział Tajani, cytowany przez agencję ANSA.

W ceremonii w Mediolanie prezentacji dokonały Stefania Belmondo, dwukrotna mistrzyni olimpijska w biegach narciarskich oraz Beatrice Vio, zdobywczyni dwóch złotych medali paralimpijskich w szermierce.