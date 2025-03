Conor McGregor poinformował, że zamierza kandydować na prezydenta Irlandii. Były gwiazdor mieszanych sztuk walki (MMA) poinformował o tym na Instagramie, publikując zdjęcie w zielonej czapce z napisem "Make Ireland Great Again", nawiązując do hasła prezydenta USA Donalda Trumpa "Make America Great Again".

Conor McGregor / JIM LO SCALZO / POOL / PAP/EPA

Conor McGregor to irlandzki zawodnik mieszanych sztuk walki (MMA) oraz były podwójny mistrz UFC. Tym razem na Instagramie sportowiec dodał zaskakujący wpis. Poinformował w nim, że zamierza kandydować w najbliższych wyborach prezydenckich w Irlandii, które mają się odbyć 11 listopada 2025 r.

Jak poinformował, chce sprzeciwić się projektowi wdrożenia w kraju Paktu Migracyjnego Unii Europejskiej do czerwca 2026 r. Zaznaczył, że chciałby w tej sprawie przeprowadzić referendum.

"Chociaż bardzo sprzeciwiam się temu paktowi, to nie jest on ani mój, ani rządowy wybór. To wybór mieszkańców Irlandii! Zawsze! To jest prawdziwa demokracja!" - napisał zawodnik MMA.

McGregor dodał także zdjęcie, na którym pozuje na tle samolotu. Na rękach trzyma dziecko, a na jego głowie znajduje się zielona czapka z napisem "Make Ireland Great Again", nawiązująca do hasła prezydenta USA Donalda Trumpa "Make America Great Again".

Instagram Post

Spotkanie z Trumpem

Wpis sportowca pojawił się zaledwie kilka dni po tym, jak 36-letni McGregor pojawił się w Białym Domu z Donaldem Trumpem w Dzień Świętego Patryka.

"Irlandia stoi na krawędzi potencjalnej utraty swojej irlandzkości" - powiedział McGregor, twierdząc, że rząd "porzucił głos" Irlandczyków, a miasteczka na wsiach są zalewane przez imigrantów.

Conor McGregor skazany za molestowanie seksualne

W listopadzie ubiegłego roku McGregor został uznany przez ławę przysięgłych w Dublinie winnym molestowania seksualnego kobiety. Musi jej zapłacić prawie 250 tys. euro odszkodowania.

Do napaści miało dojść w grudniu 2018 roku w hotelu w Dublinie.

Irlandczyk odniósł wiele sukcesów w oktagonie MMA i na ringu bokserskim. Ostatnią walkę stoczył w lipcu 2021 roku w Las Vegas z Amerykaninem Dustinem Poirierem, ponosząc porażkę już w pierwszej rundzie.

Według magazynu "Forbes" McGregor był najlepiej zarabiającym sportowcem na świecie w okresie od maja 2020 do maja 2021 roku. Wzbogacił się o 180 mln dolarów, z czego aż 158 mln wyniósł zysk ze sprzedaży większościowego pakietu akcji własnej marki whisky.