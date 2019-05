Rafał Majka (Bora-Hansgrohe) zajął szóste miejsce w rozpoczynającej wyścig Giro d'Italia jeździe indywidualnej na czas w Bolonii. Pierwszym liderem został Słoweniec Primoz Roglic (Jumbo-Visma), do którego polski kolarz stracił 33 sekundy.

Primoz Roglic na trasie pierwszego etapu Giro d'Italia / ALESSANDRO DI MEO / PAP/EPA

Majka potwierdził dobrą dyspozycję, którą zasygnalizował przed tygodniem w Tour of the Alps (szósta lokata). Trasa czasówki odpowiadała mu - liczyła tylko 8 km, ale ostatni dwukilometrowy odcinek prowadził ostro pod górę do Sanktuarium Madonny Św. Łukasza. Z tego powodu różnice na mecie okazały się bardzo duże.



Zwyciężył bezapelacyjnie Roglic. Były skoczek narciarski wyprzedził o 19 sekund Brytyjczyka Simona Yatesa (Mitchelton-Scott), o 23 sekundy Włocha Vincenzo Nibalego (Bahrain-Merida) oraz o 28 sekund Kolumbijczyka Miguela Angela Lopeza (Astana) i Holendra Toma Dumoulina (Sunweb).



Roglic, Nibali, Lopez i Dumoulin startowali już na początku rywalizacji, obawiając się pogorszenia pogody i wieczornego chłodu. Do ich wyniku zbliżył się dopiero startujący godzinę później Majka.



Z faworytów wyścigu w ostatniej grupie ruszył na trasę tylko Brytyjczyk Simon Yates (Mitchelton-Scott) i uzyskał drugi czas.



Majka ściga się w Giro d'Italia po trzyletniej przerwie. Poprzednie wyścigi zawsze kończył w pierwszej dziesiątce: był siódmy (2013), szósty (2014) i piąty (2016).



Rywalizacja zakończy się po trzech tygodniach w Weronie również etapem jazdy indywidualnej na czas.