Real Madryt uzgodnił z Chelsea Londyn warunki sprowadzenia z tego klubu Edena Hazarda - poinformowały hiszpańskie i brytyjskie media. Słynny belgijski piłkarz ma kosztować 100 milionów euro plus bonusy.

Eden Hazard / STEPHANIE LECOCQ / PAP/EPA

Hiszpański dziennik sportowy "As", powołując się na anonimowe źródło, poinformował na swojej stronie internetowej, że Chelsea zaakceptowała ofertę za 28-letniego piłkarza. Wkrótce ma zostać podpisana umowa.



Z kolei telewizja "Sky Sports", na którą powołuje się Reuters, przekazała, że londyński klub oczekiwał 130 milionów funtów (prawie 147 mln euro). Ta kwota może zostać ostatecznie osiągnięta dzięki klauzulom dotyczącym występów piłkarza.



Hazard trafił do Chelsea z francuskiego Lille OSC w 2012 roku. Niedawno miał duży udział w wygraniu przez "The Blues" Ligi Europejskiej - strzelił dwa gole w finale z Arsenalem (4:1).



Od kilku lat jest uznawany za jednego z najlepszych ofensywnych piłkarzy na świecie - w 2018 roku wywalczył z reprezentacją Belgii trzecie miejsce na mundialu w Rosji.



Jego kontrakt z Chelsea jest ważny do 2020 roku.



Kilka dni wcześniej Real i Eintracht Frankfurt doszły do porozumienia ws. transferu Luki Jovica. 21-letni serbski napastnik - według mediów - będzie kosztować "Królewskich" 60 mln euro. Kwota może wzrosnąć o pięć milionów tzw. bonusów.



Już w marcu Real zakontraktował Brazylijczyka Edera Militao. Ten przenosi się z FC Porto za 50 mln euro.