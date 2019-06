21-letni serbski napastnik Luka Jovic związał się sześcioletnią umową z Realem Madryt. W minionym sezonie zdobył 17 goli dla Eintrachtu Frankfurt.

Luka Jovic / RONALD WITTEK / PAP/EPA

We wtorek Real i Eintracht doszły do porozumienia ws. transferu Jovica. Ostatnie dwa sezony Serb grał w tym niemieckim zespole na zasadzie wypożyczenia z Benfiki Lizbona. W rozgrywkach 2018/19 strzelił 17 goli w Bundeslidze i 10 w Lidze Europy.

Kwota transferu nie została oficjalnie podana, ale według dziennika "Marca", Real zapłaci za Jovica 60 mln euro. Kwota może wzrosnąć o pięć milionów tzw. bonusów. Niemal jedna trzecia sumy transferowej ma trafić do Benfiki, choć niektóre media podają niższe wartości.

To trzeci transfer "Królewskich" w tym okienku. W marcu zakontraktowali Brazylijczyka Edera Militao z FC Porto, który przenosi się do stolicy Hiszpanii za 50 milionów euro. Drużynę wzmocni też jego rodak Rodrygo Goes z Santosu.

Jak zauważa Onet, to nie ostatnie wzmocnienie Realu. Na finiszu są negocjacje z Ferlandem Mendym z Olympique’u Lyon, który ma przenieść się do Madrytu za około 50 milionów euro. Prawdziwym hitem ma być jednak przejście Belga Edena Hazarda. Za niego Chelsea oczekuje ponad 100 milionów euro.