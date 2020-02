Eden Hazard z Realu Madryt ma pękniętą kość strzałkową prawej nogi i na pewno nie zagra w dwóch najbliższych meczach - w Lidze Mistrzów z Manchesterem City i w hiszpańskiej ekstraklasie z Barceloną. Belg nabawił się kontuzji w sobotnim spotkaniu z Levante.

Eden Hazard (po prawej) / MIGUEL ANGEL POLO / PAP/EPA

Już w sobotę trener "Królewskich" Zinedine Zidane z pesymizmem wypowiadał się o urazie Hazarda. Nie spodziewał się jednak, że doszło aż do pęknięcia kości.



Klub nie poinformował, jak długo potrwa przerwa Hazarda w grze. Hiszpańskie media spekulują, że przy tego typu kontuzjach może to zająć nawet dwa miesiące.



Hazard nie dokończył sobotniego meczu z Levante (0:1). Belg utykał po jednym ze starć, a z boiska zszedł w 67. minucie. To był dopiero jego drugi mecz po kontuzji stawu skokowego.