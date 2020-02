Lionel Messi zdobył cztery gole i poprowadził Barcelonę do zwycięstwa nad Eibarem 5:0 w meczu 25. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Hiszpanii. "Prezydent Messi" - napisała po końcowym gwizdku gazeta "Marca".

Lionel Messi już do przerwy skompletował 36. w historii występów w La Liga i 48. w barwach "Dumy Katalonii" hat-tricka. Pierwszego gola zdobył w 15. minucie, a później w 38. pokonał bramkarza gości płaskim strzałem w tzw. długi róg. Z kolei w 40. skorzystał z nieporadności obrońców gości.





Lionel Messi / Alejandro Garcia / PAP/EPA

Na czwartego gola kibice na Camp Nou czekali do 88. minuty. Argentyńczyk przejął w polu karnym piłkę odbitą przez bramkarza, minął najpierw jednego z obrońców, później "położył" na ziemi także próbującego interweniować golkipera i tuż sprzed linii bramkowej posłał ją do siatki. To szósty występ Messiego, w którym odnotował cztery trafienia dla "Barcy".





Arthur Melo (w środku) cieszy się po golu razem z Martinem Braithwaitem i Arturo Vidalem / ALBERTO ESTEVEZ / PAP/EPA



Piątą bramkę spotkania strzelił brazylijski pomocnik Barcelony - Arthur Melo.