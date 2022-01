Czesław Michniewicz został nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski - potwierdził oficjalnie PZPN. Poprowadzi kadrę w marcowym barażu z Rosją w walce o mundial.

Podjąłem decyzję o powołaniu Czesława Michniewicza na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski. Podpisaliśmy umowę do końca 2022 roku, z opcją przedłużenia. Uważam, że to najlepszy wybór dla naszej kadry przed zbliżającymi się wyzwaniami - poinformował prezes PZPN Cezary Kulesza.

Michniewicz zastąpił na stanowisku selekcjonera Paulo Sousę. Portugalczyk pod koniec grudnia na własne życzenie rozwiązał umowę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej i przeniósł się do brazylijskiego Flamengo Rio de Janeiro.

24 marca w Moskwie reprezentacja pod wodzą Michniewicza zagra półfinałowy baraż z Rosją o mundial w Katarze. W przypadku wygranej pięć dni później Polska zagra u siebie ze Szwecją lub Czechami w bezpośredniej walce o bilety na MŚ.



Zwroty akcji i... Michniewicz

Czesław Michniewicz, mimo że jego nazwisko pojawiało się w tle wyborów nowego selekcjonera, dość niespodziewanie obejmuje reprezentację Polski. W ciągu ostatniego miesiąca sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie, ale Michniewicz nie był umieszczany na czele listy potencjalnych selekcjonerów.

Zaskoczeniem jest przede wszystkim rezygnacja z Adama Nawałki, który otrzymał ofertę z PZPN-u i uzgodnił ze związkiem większość szczegółów umowy. Nawałka był już wymieniany jako niemal pewny nowy selekcjoner Orłów, a jednak prezes Cezary Kulesza zrezygnował z tego szkoleniowca.

Wyżej niż Michniewicza zdawały się stać także akcje choćby Jana Urbana, mówiło się również o Michale Probierzu, a wcześniej Marku Papszunie. Z zagranicznych trenerów poważne rozmowy z Kuleszą prowadzili: Ukrainiec Andrij Szewczenko i Szwajcar Marcel Koller. Zainteresowanie prowadzeniem reprezentacji Polski wyrażali też m.in. Włosi: Fabio Cannavaro, a ostatnio Claudio Ranieri.

Czesław Michniewicz wkracza do akcji

Jeszcze jesienią ubiegłego roku Michniewicz prowadził Legię Warszawa, z którą w maju wywalczył mistrzostwo Polski. Jednak potężny kryzys, który dopadł Legię, sprawił, że po roku pracy szkoleniowiec został zwolniony.

Wcześniej prowadził młodzieżową reprezentację Polski, z którą awansował na turniej finałowy mistrzostw Europy.

Michniewicz ma w swoim CV pracę w wielu klubach piłkarskiej Ekstraklasy, jak choćby w Zagłębiu Lubin, z którym zdobył mistrzostwo Polski, czy Lechu Poznań, którego doprowadził do triumfu w Pucharze Polski.

Krytykowany wybór. W tle korupcja

Przewidywany wybór Michniewicza mocno podzielił środowisko piłkarskie w ostatnich dniach. Chodzi nie tyle o umiejętności trenerskie, co o przeszłość nowego selekcjonera.



Choć Michniewicz nigdy zarzutów korupcyjnych nie usłyszał, udokumentowane są jego liczne kontakty z Ryszardem F. ps. "Fryzjer", który w latach 90. trząsł polską piłką. "Fryzjer" został skazany za wielokrotne ustawianie meczów. Michniewicz, wówczas jako trener Lecha, kilkaset razy kontaktował się telefonicznie z Ryszardem F., ale niczego mu nie udowodniono.

Jerzy Engel: Każdemu można łatkę przypiąć

W poniedziałek gościem RMF24 był były selekcjoner Jerzy Engel. Jak zapewnił, nie przeszkadzają mu wątpliwości związane z wyborem Michniewicza.



Większości polskich trenerów jakąś łatkę można przypiąć. To jest tylko to, że jeżeli chcemy coś znaleźć na konkretnego trenera, chcemy przypiąć parę łatek, to zawsze coś znajdziemy. Natomiast nie wiem, po co to jest robione, z tego względu, że wszyscy będziemy go wspierać. Jeśli Michniewiczowi uda się i awansuje do mistrzostw świata, to będzie w tej chwili nr 1, jeśli chodzi o polskich trenerów - podkreślił Engel.