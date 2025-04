Amerykańska gimnastyczka Simone Biles i szwedzki tyczkarz Armand Duplantis zostali ogłoszeni sportowcami 2024 roku podczas ceremonii wręczenia nagród Laureus w Madrycie. Drużyną roku wybrano Real Madryt.

Szwedzki tyczkarz Armand Duplantis z nagrodą Laureus / Daniel Gonzalez / PAP/EPA

Nominacje do Laureus World Sports Awards są wybierane przez światowe media, a zwycięzców wyłania 69 członków Laureus World Sports Academy. Nagrody są przyznawane regularnie od 2000 roku.

Biles w Paryżu zdobyła cztery medale olimpijskie - trzy złote i jeden srebrny. Amerykanka już czwarty raz otrzymała nagrodę Laureus i wyrównała tym samym rekord swojej rodaczki - tenisistki Sereny Williams.

Jestem taka szczęśliwa, że odbieram swoją czwartą nagrodę Laureus. Po raz pierwszy zdobyłam ją w 2017 roku. Laureus jest częścią mojej historii. Może teraz jakaś mała dziewczynka ogląda mnie w telewizji i zacznie marzyć, że ona również może tego dokonać - powiedziała Biles.

Amerykańska gimnastyczka Simone Biles / MARISCAL

Ubiegłorocznym zwycięzcą był tenisista Novak Djokovic. Tym razem Serb wręczył Duplantisowi pierwszą nagrodę. Szwed jest drugim lekkoatletą po jamajskim sprinterze Usainie Bolcie, który otrzymał to wyróżnienie. Duplantis jest najlepszym tyczkarzem w historii. Dziewięciokrotnie bił rekord świata, który obecnie wynosi 6,27 m.

Jestem niesamowicie zaszczycony tym, że zdobyłem swojego pierwszego Laureusa. To najważniejsza nagroda, którą my, sportowcy, chcemy wygrać. Byłem nominowany już po raz czwarty i to dowodzi, że trudniej jest zdobyć Laureusa niż złoty medal olimpijski - zażartował Duplantis.

Real Madryt drużyną roku, Lamine Yamal odkryciem roku

Drużyną roku został Real Madryt, który w 2024 roku wygrał piłkarską Ligę Mistrzów, Superpuchar UEFA i ligę hiszpańską.

W kategorii Odkrycie Roku wygrał piłkarz Barcelony Lamine Yamal. 17-latek z reprezentacją Hiszpanii triumfował w ubiegłorocznych mistrzostwach Europy. Jest szóstym piłkarzem, który zdobył tę nagrodę.

Gimnastyczka Rebeca Andrade zwyciężyła w kategorii Powrót Roku. Brazylijka wróciła do uprawiania sportu po zagrażających karierze kontuzjach i w igrzyskach w Paryżu wywalczyła cztery medale - złoty, dwa srebrne i brązowy.