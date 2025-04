Już najbliższej nocy (z 21 na 22 kwietnia) niebo nad Polską rozświetli niezwykły spektakl - deszcz meteorów z roju Lirydów. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć nawet kilkadziesiąt "spadających gwiazd" w ciągu godziny.

Spójrz w niebo dziś w nocy – Lirydy rozświetlą polskie niebo. Zdjęcie poglądowe / DAVID MCLEAN / East News

Według ekspertów, Lirydy będą aktywne od 14 do 30 kwietnia, a maksimum ich aktywności przypada w nocy z 21 na 22 kwietnia i z 22 na 23 kwietnia.

To właśnie wtedy, przy sprzyjających warunkach pogodowych - jak podaje portal nocneniebo.pl, powołując się na Międzynarodową Organizację Meteorową - będziemy mogli zobaczyć najwięcej "spadających gwiazd". Szacuje się, że w szczytowym momencie można dostrzec nawet 18 meteorów na godzinę, co daje jedną spadającą gwiazdę co 3 minuty.

Najlepszy czas na obserwacje to godziny po północy, kiedy radiant roju - czyli punkt, z którego zdają się wybiegać meteory - znajduje się wysoko nad horyzontem. Najlepiej wypatrywać ich na północnym wschodzie kraju.

Skąd biorą się Lirydy?

Lirydy to rój meteorów związany z kometą C/1861 G1 (Thatcher). Ziemia przecina orbitę tej komety każdego roku w kwietniu, a drobiny pyłu pozostawione przez kometę wpadają w atmosferę naszej planety, spalając się i tworząc jasne smugi na niebie. Lirydy są znane z tego, że potrafią zaskoczyć nagłym wzrostem aktywności, a niektóre z meteorów mogą być wyjątkowo jasne.

Jak przygotować się do obserwacji?

Do obserwacji Lirydów nie potrzeba specjalistycznego sprzętu. Wystarczy znaleźć miejsce z dala od miejskich świateł, najlepiej na otwartej przestrzeni. Warto zabrać ze sobą koc lub leżak, by wygodnie patrzeć w niebo. Eksperci radzą, by dać oczom kilkanaście minut na przyzwyczajenie się do ciemności - wtedy szanse na dostrzeżenie meteorów znacznie wzrosną.

W 2025 roku warunki do obserwacji będą sprzyjające - Księżyc nie będzie przeszkadzał swoim blaskiem, co pozwoli zobaczyć nawet słabsze meteory.

Gdzie patrzeć?

Radiant Lirydów znajduje się w okolicach gwiazdozbioru Lutni i Herkulesa. Warto - jak wskazuje nocneniebo.pl - kierować się niezwykle jasną gwiazdą Wega (najjaśniejsza gwiazda Lutni, piąta co do jasności na nocnym niebie). , że "to dość wysoko położony rejon nieba, co daje dobre warunki do obserwacji z terenu Polski - zwłaszcza po północy, kiedy radiant znajduje się już wysoko nad horyzontem".

Jednak meteory mogą pojawiać się na całym niebie, dlatego warto obserwować jak największy jego fragment.