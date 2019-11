Selekcjoner Jerzy Brzęczek był krytykowany za powoływanie do reprezentacji Arkadiusza Recy, gdy ten nie grał we włoskiej Atalancie Bergamo. Mimo wszystko lewy obrońca uzbierał już w drużynie narodowej 6 występów i ma coraz większe szanse na kolejne. Odkąd został wypożyczony do SPAL Ferrara, zaczął regularnie grać w Serie A i jak mówi odżył także poza boiskiem.

