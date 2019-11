Argentyński piłkarz Eintrachtu Frankfurt David Abraham został zdyskwalifikowany do 29 grudnia i ukarany grzywną w wysokości 25 tys. euro za przewrócenie trenera SC Freiburg: 54- letniego Christiana Streicha. Wcześniej piłkarz został ukarany przez Eintracht grzywną w wysokości 35 tys. euro. Do skandalicznego zdarzenia z udziałem piłkarza doszło podczas niedzielnego meczu w 11. kolejce ekstraklasy.

David Abraham za przewrócenie trenera przeciwników został ukarany czerwoną kartką / Patrick Seeger / PAP/DPA

Zdaniem ekspertów, wymierzona Abrahamowi kara i tak jest nie wysoka w stosunku do jego niesportowego, a przez niektórych określanego nawet mianem bandyckiego, zachowania. W piątej minucie doliczonego czasu drugiej połowy spotkania we Fryburgu, gospodarze prowadzili 1:0. Podczas jednej z końcowych akcji, piłka wyszła na aut w pobliżu ławki trenerskiej gospodarzy, a goniący ją Abraham, zamiast minąć trenera rywali, wpadł na Streicha i powalił go na ziemię. Wywołało to przepychanki pomiędzy piłkarzami i sztabami obu drużyn na murawie, a sędzia wyrzucił Argentyńczyka z boiska.



Kara nałożona przez trybunał sportowy Niemieckiej Federacji Piłkarskiej (DFB) oznacza, że Abraham nie zagra już w żadnym spotkaniu Eintrachtu w Bundeslidze do końca roku.



Po 11 kolejkach drużyna z Frankfurtu nad Menem zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli z dorobkiem 17 punktów. SC Freiburg ma o cztery więcej i jest czwarty. Prowadzi Borussia Moenchengladbach z 25 "oczkami".