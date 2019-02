Ajax Amsterdam przegrał z Realem Madryt 1:2 (0:0) w pierwszym meczu 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Rewanż 5 marca w stolicy Hiszpanii.

Real ma sporą zaliczkę przed meczem rewanżowym / Olaf Kraak / PAP/EPA

Kibice Ajaxu mogli przynajmniej na chwilę przypomnieć sobie czasy wielkości klubu z połowy lat 90., kiedy nawiązywał walkę z najlepszymi, a dzięki efektownej, dynamicznej grze sięgnął w 1995 roku po triumf w Champions League. W środę holenderski zespół grał z obrońcą trofeum i faworytem nie był, jednak przez długi czas to gospodarze dyktowali warunki na boisku.



Przez pierwsze 10 minut Real praktycznie nie wyszedł z własnej połowy, a akcje Ajaxu były szybkie i składne, za to nieskuteczne. Pierwszy celny strzał oddali "Królewscy", ale uderzenie Brazylijczyka Viniciusa Juniora obronił kameruński bramkarz gospodarzy Andre Onana.



Był to moment, w którym piłkarze Ajaxu zwolnili tempo i zaprzestali pressingu, ale nie trwało to długo. Po chwili znów zaczęli dominować, podobnie jak w pierwszych minutach, ale dalej szwankowała u nich skuteczność.



W 36. minucie Marokańczyk Hakim Ziyech przegrał pojedynek z bramkarzem Realu Belgiem Thibaut Courtois, a w 39. w końcu do siatki głową trafił Argentyńczyk Nicolas Tagliafico, ale arbiter główny skonsultował się z asystentem wideo Szymonem Marciniakiem, po czym sam obejrzał powtórki, i odgwizdał pozycję spaloną Serba Dusana Tadica w momencie strzału Tagliafico. Była to pierwsze interwencja VAR w historii Ligi Mistrzów.



Duża liczba niewykorzystanych okazji zemściła się na gospodarzach w 60. minucie. Wówczas Real wyprowadził kontratak, z lewej strony boiska w pole karne wpadł Vinicius Junior, podał do Karima Benzemy, a Francuz oddał mocny strzał, nie dając szans Onanie na interwencję.



Był to 60. gol Benzemy w LM. Francuz jest czwarty w klasyfikacji strzelców wszech czasów tych rozgrywek. Prowadzi Portugalczyk Cristiano Ronaldo z dorobkiem 121 bramek.



Kwadrans później opłacił się pressing zawodników z Amsterdamu. Piłkę ok. 30 metrów od własnej bramki stracił Lucas Vazquez, lewą stroną pobiegł z nią Brazylijczyk David Neres, dograł w pole karne do Ziyecha, a Marokańczyk uzyskał pierwszą w karierze bramkę w Champions League.



Ostatnie słowo należało jednak do drużyny gości. W 87. minucie Onanę pokonał Marco Asensio, któremu piłkę idealnie dośrodkował z prawej strony boiska Dani Carvajal. W jednej z ostatnich akcji meczu znakomitej okazji do wyrównania znalazł się Duńczyk Kasper Dolberg, ale skiksował i Courtois bez większych problemów poradził sobie ze zbyt lekkim uderzeniem.



Futbol to nie zawsze piękna gra. Nie był to nasz najlepszy mecz, ale byliśmy zespołem. Rywale stosowali wysoki pressing, a my z czasem zmieniliśmy styl gry i udało nam się przedrzeć przez ich linie obronne. Trzeba umieć "przeczytać grę" i właśnie to dzisiaj zrobiliśmy. Zabieramy do domu dwa gole zdobyte na wyjeździe - powiedział obrońca i kapitan Realu Sergio Ramos, który z powodu zawieszenia za kartki nie wystąpi w rewanżu.

Ajax znalazł się w fazie pucharowej Champions League po raz pierwszy od 2006 roku. Poniósł szóstą porażkę w sześciu ostatnich konfrontacjach z Realem Madryt.



W inaugurujących fazę pucharową środowych meczach piłkarze Paris Saint-Germain pokonali na wyjeździe Manchester United 2:0, natomiast AS Roma wygrała przed własną publicznością z FC Porto 2:1.



W przyszłym tygodniu odbędą się kolejne cztery spotkania, m.in. Liverpoolu z Bayernem Monachium Roberta Lewandowskiego. Ponadto Olympique Lyon podejmie Barcelonę, Atletico Madryt zagra z Juventusem Turyn Wojciecha Szczęsnego, a Schalke 04 Gelsenkirchen - z Manchesterem City.



Rewanże zostaną rozegrane 5-6 oraz 12-13 marca. Finał zaplanowano na 1 czerwca w Madrycie (Estadio Metropolitano).

Ajax Amsterdam - Real Madryt 1:2 (0:0).

Bramki: dla Ajaxu - Hakim Ziyech (75); dla Realu - Karim Benzema (60), Marco Asensio (87).