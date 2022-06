Adam Małysz został nowym prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. Zastąpił na tym stanowisku Apoloniusza Tajnera.

Apoloniusz Tajner i jego następca - Adam Małysz / /Łukasz Gągulski / PAP

Adam Małysz był jedynym kandydatem na szefa PZN-u. W czasie odbywającego się w Krakowie zjazdu, zagłosowało na niego 77 z 80 delegatów. Trzy głosy były nieważne.

W czasie zjazdu wybrano też nowy zarząd PZN-u. Wybrano także nowy zarząd. W jego skład weszli: Stanisław Szymanik (66 głosów), Marcin Blauth (58), Adam Fickowski (58), Wojciech Gumny (54), Jarosław Konior (53), Rafał Kot (48) i Marek Pach (43).



Adam Małysz: Do odważnych świat należy

Adam Małysz / Art Service 2 / PAP

Długo zastanawiałem się nad tym, czy kandydować, ale z drugiej strony pomyślałem sobie, że warto coś jeszcze zrobić dla tego sportu. Nie tylko dla skoków, ale dla pozostałych konkurencji, które są w związku narciarskim - powiedział Adam Małysz. Prezes Tajner wykonał naprawdę super robotę. Rozwinął związek, wszystkie konkurencje poszły do przodu. Fajnie byłoby to kontynuować, a może zrobić jeszcze coś więcej. Mam nadzieję, że będzie mi to dane - dodał.



PZN to już nie jest stowarzyszenie, ale firma, która musi dobrze prosperować. Od poniedziałku zaczniemy wdrażać nowe rzeczy i liczę, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Wiem, że czeka mnie trudne zadanie, ale do odważnych świat należy - przyznał jeden z najwybitniejszych sportowców w historii Polski.

Apoloniusz Tajner odznaczony przez prezydenta Dudę

Ustępujący prezes PZN-u Apoloniusz Tajner został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w pracy szkoleniowej oraz działalność na rzecz polskiego narciarstwa.

Apoloniusz Tajner i prezydent Andrzej Duda / Łukasz Gągulski / PAP

Bardzo się cieszę, że mogłem przybyć tutaj do Krakowa, aby wręczyć prezesowi Apoloniuszowi Tajnerowi to odznaczenie. Nie ukrywam, że to dla mnie bardzo ważne. To jest odznaczenie za to, że polskie narciarstwo, nie tylko skoki narciarskie, ale także biegi i powoli także narciarstwo alpejskie odzyskuje należne miejsce - powiedział Duda. Po wielu, wielu latach dzięki pana pracy i tej trenerskiej, i organizacyjnej najpierw jako wiceprezesa, a potem prezesa PZN, polskie narciarstwo jest na poziomie światowym. Także w innych dziedzinach nastąpił przełom, przełom, jakiego nie widać w innych dyscyplinach, co chcę z całą mocą podkreślić. Może jest to porównywalne tylko z lekkoatletyką - zaznaczył prezydent.