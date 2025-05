Kujawy i Pomorze czeka najazd wielkich mistrzyń sportu! 3 czerwca w Bydgoszczy odbędzie się niezwykła lekcja wychowania fizycznego tylko dla dziewcząt, organizowana przez Otylię Jędrzejczak. Najlepsza polska pływaczka w historii, w ramach akcji „Mistrzynie w szkołach” zaprosiła do udziału w zajęciach inne wielkie gwiazdy sportu, w tym medalistki olimpijskie. Do 1 czerwca szkoły mogą zgłaszać swoje uczennice do udziału w zajęciach.

Mistrzynie sportu będą zachęcać uczennice z Kujaw i Pomorza do udziału w lekcjach wychowania fizycznego / Paweł Skraba /

Pokusa opuszczenia lekcji wychowania fizycznego jest spora, bo trzeba się przebrać, bo można się spocić, bo makijaż może spłynąć. Ale my po to przyjedziemy do uczennic do Bydgoszczy, żeby pokazać im, że ta pokusa jest bardzo złudna, bo zalety z odbycia lekcji WF są znacznie większe. WF może być najprzyjemniejszym momentem dnia i mieć kluczowy wpływ na nasze samopoczucie, a zatem również na rezultaty naszych innych działań - mówi Otylia Jędrzejczak.

Jedyna polska mistrzyni olimpijska w pływaniu wiele lat temu uznała, że należy walczyć z dużą absencją dziewczynek w wieku dojrzewania na lekcjach wychowania fizycznego. Końcówka szkoły podstawowej i szkoła średnia to wiek, w którym dziewczęta najczęściej omijają WF. Uznałam, że my, które uzyskałyśmy sukcesy w sporcie, mamy największe szanse, żeby pokazać im, iż uprawianie sportu daje szczęście - dodaje Jędrzejczak.

Kto pojawi się w Bydgoszczy?

Do Bydgoszczy wybitna polska pływaczka zaprosiła cztery inne mistrzynie sportu - złotą i brązową medalistkę olimpijską z Rio de Janeiro i Londynu w wioślarstwe Magdalenę Fularczyk-Kozłowską, wicemistrzynię olimpijską z Paryża w kolarstwie torowym Darię Pikulik, mistrzynię igrzysk europejskich w Krakowie i medalistkę mistrzostw Europy w szermierce Julię Walczyk-Klimaszczyk oraz Adriannę Sułek-Schubert, lekkoatletyczną medalistkę mistrzostw świata i Europy w wieloboju.

Otylia Jędrzejczak zachęca uczennice do aktywności w trakcie lekcji WF / Paweł Skraba /

Bardzo się cieszę, że znowu będę mogła być na akcji "Mistrzynie w szkołach". W trakcie tych zajęć dajemy dzieciom dużą energię, ale również bierzemy ją od nich. A po intensywnych ćwiczeniach siadamy do rozmowy, która właściwie zawsze jest bardzo ciekawa. Nigdy nie ma złych pytań, a na każde warto odpowiedzieć, tym bardziej że młodzież nas naśladuje. Dla mnie to żaden problem, bo jestem dość otwartą osobą i lubię rozmawiać o wszystkim - mówi Magdalena Fularczyk-Kozłowska.

Partnerem wydarzenia "Mistrzynie w szkołach" jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, region gospodarza Halowych Mistrzostw Świata w lekkiej atletyce w 2026 roku.

Mistrzynie w szkołach / Paweł Skraba /

Województwo Kujawsko-Pomorskie bardzo mocno stawia na sport i to zarówno ten profesjonalny, jak i upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży. Ponieważ wszystkim nam zależy na tym, by dzieci rozwijały się prawidłowo i były zdrowe, musimy nieustannie zachęcać do ruchu i aktywności fizycznej. Cieszę się, że wielkie mistrzynie sportu zaproszone do nas przez inną wielką mistrzynię Otylię Jędrzejczak przyjadą i będą zachęcać dziewczyny, by były aktywne - mówi Krzysztof Wasita, dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zapisy na zajęcia

Zajęcia odbędą się w hali sportowej Zespołu Szkół nr 7 im. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich przy ul. Ludwika Waryńskiego 1. 45-minutową lekcję poprowadzi znana i renomowana krakowska trenerka personalna Klaudia Wałkowińska. Po ćwiczeniach przy muzyce wszystkie mistrzynie sportu usiądą wraz z uczennicami, by podzielić się z nimi swoją historią oraz odpowiedzieć na wszystkie pytania. W spotkaniu udział weźmie kilkaset uczennic z miejscowych placówek. Rozpoczęcie zajęć planowane jest na godz. 10.30.

Dziewczyny mają zrozumieć, że piękno jest w każdej z nas, bez względu na rozmiar i miejsce zamieszkania. Naszym hasłem jest "Jestem sobą, Jestem Bella" - podkreśla Jędrzejczak, jedyna polska mistrzyni olimpijska w pływaniu.

Zapisy do udziału w zajęciach w Bydgoszczy przyjmowane są elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej Fundacji Otylii Jędrzejczak .

Projekt "Mistrzynie w szkołach" współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz przez miasto Bydgoszcz.