W jednym z bloków na osiedlu Kolorowym w Nowej Hucie doszło do wstrząsającego zdarzenia - przez około dwa tygodnie syn żył w mieszkaniu ze zwłokami matki. Sprawa wyszła na jaw dzięki interwencji zaniepokojonych sąsiadów.

W krakowskiej Nowej Hucie syn przez około dwa tygodnie mieszkał ze zwłokami matki.

Sprawa wyszła na jaw po interwencji zaniepokojonych sąsiadów.

Mieszkańcy bloku czują się zagrożeni i obawiają się o swoje bezpieczeństwo.

Według ustaleń "Gazety Krakowskiej", przez około dwa tygodnie w jednym z mieszkań na osiedlu Kolorowym w Nowej Hucie znajdowały się zwłoki starszej kobiety.

Około 90-letnia kobieta zmarła na przełomie stycznia i lutego, a mieszkający z nią syn nie powiadomił służb o śmierci matki.

Dopiero po interwencji sąsiadów, których zaniepokoił nieprzyjemny zapach, na miejsce przyjechała policja.

Mieszkańcy żyją w strachu

Sąsiedzi przyznają, że od dłuższego czasu martwią się o swoje bezpieczeństwo. Wszystko przez to, że - jak twierdzą - syn zmarłej kobiety kilkukrotnie mówił, że "na życiu mu nie zależy".

Obawiają się, że może zagrozić zarówno im, jak i budynkowi.

Mieszkańcy bloku twierdzą, cytowani przez "Gazetę Krakowską", że mężczyzna bywa agresywny, śmieci wyrzuca na klatkę schodową, a w swoim mieszkaniu trzyma jeszcze więcej odpadów. W efekcie w bloku panuje fetor, a lokatorzy skarżą się, że mają problem z pluskwami i karaluchami.

Ich zdaniem około 68-letni mężczyzna ma pewien stopień upośledzenia.

Sprawą zajmuje się prokuratura

"Gazeta Krakowska" informuje, że policja interweniowała 6 lutego. Zwłoki kobiety zostały zabrane, a sprawą zajęła się prokuratura.

Syn zmarłej - informuje dziennik - został po wszystkim wypuszczony na wolność.