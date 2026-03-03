Przed Komendą Miejską Policji w Suwałkach doszło do groźnego incydentu - 30-letni kierowca, będący pod wpływem narkotyków, staranował kilka zaparkowanych samochodów, wjechał na schody prowadzące do jednostki, a następnie próbował uciec przed mundurowymi. Mężczyzna został szybko zatrzymany i usłyszał już zarzuty.

30-latek staranował auta przed komendą policji w Suwałkach, wjechał na schody prowadzące do jednostki, a potem próbował uciec / Policja /

W niedzielę po godzinie 1:00 przed budynkiem Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach doszło do niebezpiecznego zdarzenia.

30-letni mieszkaniec gminy Suwałki, kierując samochodem marki Kia, wjechał na parking przed komendą, gdzie z impetem uderzył w cztery zaparkowane prywatne auta należące do funkcjonariuszy.

Następnie wjechał na schody prowadzące do wejścia do budynku jednostki. Mundurowi z Suwałk opublikowali nagranie, które przedstawia irracjonalne zachowanie mężczyzny.

Pościg i zatrzymanie

Na widok policjantów kierowca nie zatrzymał się do kontroli i podjął próbę ucieczki. Po przejechaniu kilkuset metrów stracił panowanie nad pojazdem, uderzając w sygnalizator oraz znak drogowy.

Funkcjonariusze szybko zatrzymali mężczyznę i przebadali go na obecność środków odurzających. Okazało się, że 30-latek był pod wpływem narkotyków.

Zatrzymanemu odebrano prawo jazdy, a samochód trafił na policyjny parking. Mężczyzna usłyszał już zarzuty zniszczenia mienia w warunkach recydywy oraz niezatrzymania się do kontroli.

Za zniszczenie mienia grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, która w przypadku recydywy może zostać zwiększona o połowę.