Co z innymi przedmiotami?

Dla maturzystów przygotowane zostały nie tylko arkusze próbne z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego, ale także arkusze pokazowe na poziomie rozszerzonym z wybranych przedmiotów. Konkretnie chodzi o biologię, chemię, filozofię, fizykę, geografię, historię, historię muzyki, historię sztuki oraz wiedzę o społeczeństwie. Tak szeroki wybór materiałów pozwoli maturzystom lepiej przygotować się do egzaminów z przedmiotów, które wybrali jako rozszerzone.

Nowością w tegorocznych arkuszach pokazowych jest wprowadzenie nowej karty odpowiedzi. To właśnie na niej zdający będą zaznaczać odpowiedzi do zadań zamkniętych. Zmiana ta ma na celu ujednolicenie i usprawnienie procesu egzaminacyjnego. Szczegółowe informacje na temat nowej karty odpowiedzi oraz zasad jej wypełniania można znaleźć w punkcie 1.3.8. "Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2025/2026" (str. 18).

Matura próbna bez wpływu na ocenę z przedmiotu

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że próbne egzaminy oceniające poziom przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego powinny być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych - jako okazja do pracy z arkuszem egzaminacyjnym w warunkach zbliżonych do egzaminu - oraz diagnostycznych, czyli do określenia, które wiadomości i umiejętności uczeń opanował w wystarczającym stopniu, a które wymagają dalszego doskonalenia.

Centralna Komisja Egzaminacyjna podkreśla, że wystawianie ocen cząstkowych na podstawie wyników testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów jest nieuzasadnione.

Do matur właściwych zostało jeszcze trochę czasu

Od kilku miesięcy znamy już harmonogram egzaminów maturalnych w 2026 roku. Egzaminy maturalne rozpoczną się w maju i obejmą zarówno część pisemną, jak i ustną. Szczegółowe terminy przedstawiają się następująco:

Egzaminy pisemne:

4 maja 2026 r. - język polski (poziom podstawowy)

5 maja 2026 r. - matematyka (poziom podstawowy)

6 maja 2026 r. - język obcy nowożytny (poziom podstawowy)

7-21 maja 2026 r. - egzaminy z przedmiotów dodatkowych oraz na poziomie rozszerzonym

Egzaminy ustne:

7-30 maja 2026 r. - egzaminy ustne z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz języków obcych nowożytnych (dokładne terminy ustalają szkoły w wyznaczonym przedziale)

Sesja dodatkowa:

1-16 czerwca 2026 r. - dla osób, które nie mogły przystąpić do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych

Egzaminy poprawkowe:

24 sierpnia 2026 r. - egzamin pisemny

25 sierpnia 2026 r. - egzaminy ustne

Szczegółowy harmonogram wraz z godzinami rozpoczęcia poszczególnych egzaminów dostępny jest na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej .

Radzenie sobie ze stresem egzaminacyjnym - jak uczniowie mogą sobie pomóc?

Stres przed egzaminem to doświadczenie, które dotyka niemal każdego ucznia. CKE w poradniku dla uczniów radzi jak go pokonać. Jedni odczuwają stres silniej, inni słabiej, jednak kluczowe jest to, jak sobie z nim radzimy. Proces radzenia sobie ze stresem to szereg działań podejmowanych w sytuacji napięcia - od sposobu myślenia, przez konkretne strategie, aż po techniki i narzędzia, które pomagają opanować emocje i skupić się na zadaniu.

Psychologowie wyróżniają trzy główne style radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym:

Styl zadaniowy - polega na aktywnym podejściu do problemu. Uczniowie, którzy wybierają ten styl, skupiają się na planowaniu nauki, rozwiązywaniu zadań i szukaniu konkretnych rozwiązań. Traktują egzamin jak wyzwanie, które można pokonać dzięki systematycznej pracy i odpowiedniemu przygotowaniu. To najkorzystniejszy styl, ponieważ pozwala przejąć kontrolę nad sytuacją i zmniejsza poczucie bezradności.

- polega na aktywnym podejściu do problemu. Uczniowie, którzy wybierają ten styl, skupiają się na planowaniu nauki, rozwiązywaniu zadań i szukaniu konkretnych rozwiązań. Traktują egzamin jak wyzwanie, które można pokonać dzięki systematycznej pracy i odpowiedniemu przygotowaniu. To najkorzystniejszy styl, ponieważ pozwala przejąć kontrolę nad sytuacją i zmniejsza poczucie bezradności. Styl emocjonalny - osoby stosujące ten styl koncentrują się na własnych przeżyciach, takich jak lęk, złość czy poczucie winy. Zamiast działać, analizują swoje emocje, co często prowadzi do wzrostu napięcia i przygnębienia. Zbytnie skupienie na emocjach, zwłaszcza na początku przygotowań, może utrudniać efektywną naukę.

- osoby stosujące ten styl koncentrują się na własnych przeżyciach, takich jak lęk, złość czy poczucie winy. Zamiast działać, analizują swoje emocje, co często prowadzi do wzrostu napięcia i przygnębienia. Zbytnie skupienie na emocjach, zwłaszcza na początku przygotowań, może utrudniać efektywną naukę. Styl unikowy - polega na odwracaniu uwagi od stresującej sytuacji. Uczniowie uciekają w czynności zastępcze, takie jak oglądanie telewizji, spotkania ze znajomymi czy objadanie się. Choć na chwilę pozwala to zapomnieć o stresie, w dłuższej perspektywie prowadzi do zaległości w nauce i zwiększa ryzyko niepowodzenia na egzaminie.

Jak skutecznie radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym?

Najlepszym sposobem na poradzenie sobie ze stresem jest przyjęcie stylu zadaniowego. Warto potraktować egzamin jak zadanie do wykonania - trudne, ale możliwe do zrealizowania. Kluczowe jest skupienie się na tym, co można zrobić tu i teraz: zaplanowanie nauki, podzielenie materiału na mniejsze części, regularne powtarzanie i korzystanie z różnych technik uczenia się.

Ważne jest także zarządzanie własnymi emocjami. Jeśli pojawia się lęk lub niepokój, warto porozmawiać o tym z kimś bliskim, nauczycielem lub szkolnym psychologiem. Pomocne mogą być również techniki relaksacyjne, takie jak głębokie oddychanie, medytacja czy krótkie przerwy na spacer.

Unikanie stresu poprzez ucieczkę w inne aktywności nie rozwiązuje problemu, a jedynie go pogłębia. Dlatego warto nauczyć się rozpoznawać własne reakcje na stres i świadomie wybierać strategie, które pomagają w skutecznym przygotowaniu do egzaminu.