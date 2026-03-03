Już w środę (4 marca) chętne szkoły będą mogły przeprowadzić próbne egzaminy maturalne. Uczniowie sprawdzą swoją wiedzę w trzech przedmiotach – języku polskim, matematyce i języku angielskim. Kiedy pojawią się rozwiązania i o czym warto pamiętać?
Centralna Komisja Egzaminacyjna odpowiadająca za przeprowadzenie najważniejszych szkolnych testów przypomniała dziś, że egzaminy próbne odbędą się w zainteresowanych szkołach i potrwają trzy dni. Sprawdzian wiedzy w przypadku każdego przedmiotu będzie dotyczył poziomu podstawowego. Harmonogram próbnej matury 2026 wygląda następująco:
- 4 marca, godzina 9:00 - język polski,
- 5 marca, godzina 10:00 - matematyka,
- 6 marca, godzina 11:00 - język angielski.