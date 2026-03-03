Po kilku dniach przerwy spowodowanej awarią silnika narciarska kolejka krzesełkowa z Kasprowego Wierchu do Doliny Goryczkowej została we wtorek ponownie uruchomiona. Polskie Koleje Linowe zapewniają, że po przeprowadzonych naprawach i odbiorach technicznych wyciąg jest w pełni sprawny i bezpieczny dla użytkowników.

Po kilku dniach przerwy spowodowanej awarią silnika, narciarska kolejka krzesełkowa z Kasprowego Wierchu do Doliny Goryczkowej została ponownie uruchomiona (zdjęcie ilustracyjne) / Grzegorz Momot / PAP

W ubiegły czwartek (26 lutego) wyciąg w Dolinie Goryczkowej został wyłączony z powodu usterki silnika głównego . Narciarze, którzy w tym czasie korzystali z kolejki, zostali bezpiecznie przetransportowani do stacji dolnej.

Prace serwisowe rozpoczęły się niezwłocznie po wykryciu awarii.

Polskie Koleje Linowe poinformowały, że po zakończeniu napraw oraz pozytywnych odbiorach technicznych przeprowadzonych przez Transportowy Dozór Techniczny, wyciąg krzesełkowy został ponownie oddany do użytku.

Narciarze mogą już korzystać z pełnej infrastruktury w rejonie Kasprowego Wierchu.

Dobre warunki śniegowe i otwarte trasy

Na trasach narciarskich w okolicach Kasprowego Wierchu panują bardzo dobre warunki śniegowe - w partiach szczytowych leży do 90 cm naturalnego śniegu.

Czynna jest również nartostrada do Kuźnic, umożliwiająca zjazd do dolnej stacji głównej kolejki linowej.

Narciarze mają także do dyspozycji wyciąg w Kotle Gąsienicowym, co oznacza, że dostępne są obie wysokogórskie trasy narciarskie.