To już pewne. Krakowska Tauron Arena, stanie się miejscem zmagań najlepszych siatkarzy globu podczas finałowej fazy Mistrzostw Świata w 2027 roku. Informacja ta została oficjalnie ogłoszona podczas uroczystej konferencji w Sali Olimpijskiej Hotelu Francuskiego – miejscu, gdzie ponad sto lat temu powołano do życia Polski Komitet Olimpijski.

Drużyna Polski podczas IO w Paryżu / Lukasz Kalinowski/East News / East News

Mistrzostwa świata siatkarzy odbędą się w dniach od 10 do 26 września 2027 roku. Do walki o tytuł mistrza świata staną 32 zespoły, które swoje mecze rozegrają w pięciu polskich miastach - Olsztynie, Katowicach, Łodzi, Gdańsku oraz Krakowie.

To właśnie w Krakowie, w Tauron Arenie, odbędą się dwa półfinały, mecz o brązowy medal oraz wielki finał, który wyłoni najlepszą drużynę globu.

Biało-Czerwoni swoje pierwsze mecze natomiast rozegrają w Gdańsku, który już nie raz był świadkiem wielkich siatkarskich emocji.

Kulisy wyboru Krakowa

Droga do wyboru Krakowa jako gospodarza finałowej fazy mistrzostw nie była łatwa. Jak zdradził prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Sebastian Świderski, rozmowy z władzami miasta rozpoczęły się już latem ubiegłego roku podczas Memoriału Wagnera. Początkowo myśleliśmy, aby fazę finałową przeprowadzić na Stadionie Narodowym w Warszawie, ostatecznie zdecydowaliśmy się na Kraków, bo tutaj jest największa i najbardziej nowoczesna hala w Polsce - przyznał Świderski.

Nie bez znaczenia były także kwestie finansowe. Miasto-gospodarz musiało wpłacić kilka milionów złotych, by móc gościć finałowe mecze. W przypadku Krakowa było to możliwe tylko dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim, który podzielił się kosztami organizacji tego wydarzenia.

Magnes na kibiców

To już trzeci raz w historii, kiedy Polska będzie gospodarzem siatkarskich Mistrzostw Świata. Po raz pierwszy światowe gwiazdy siatkówki gościły nad Wisłą w 2014 roku, kiedy to polska reprezentacja sięgnęła po złoto, a potem w 2022 roku - wtedy współgospodarzem była Słowenia. Każda z tych imprez przyciągała tłumy kibiców i była prawdziwym świętem sportu.

Turniej będzie miał jednak dodatkową stawkę - trzy najlepsze zespoły wywalczą bezpośredni awans na igrzyska olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku.

Organizatorzy zadbali także o wyjątkową oprawę wydarzenia. Grudniowa ceremonia losowania grup odbędzie się w Kopalni Soli w Wieliczce - jednym z najpiękniejszych i najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Polsce, wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Polska reprezentacja, która na ostatnich mistrzostwach świata w 2025 roku na Filipinach zdobyła brązowy medal, z pewnością będzie chciała powtórzyć sukces sprzed lat, a nawet sięgnąć po najwyższe laury. Tytułu mistrza świata będą bronić Włosi.