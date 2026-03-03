27-letnia kobieta została zatrzymana przez policjantów z Łęczycy w woj. łódzkim. Podejrzana jest o zabójstwo mężczyzny w Czechach. Została tymczasowo aresztowana.

Zatrzymana 27-latka / Łódzka policja /

Policjanci z Łęczycy zatrzymali 27-letnią kobietę podejrzaną o zabójstwo 71-letniego mężczyzny w Ostrawie w Czechach.

Sprawą zajmują się czeskie organy ścigania, które wydały Europejski Nakaz Aresztowania.

Chodzi o zbrodnię dokonaną na 71-latku w Ostrawie w Czechach w grudniu ub.r.

W związku z tą sprawą, na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wydanego przez czeskie organy ścigania, wcześniej na terenie województwa łódzkiego zatrzymano 33-latka - wyjaśnił asp. sztab. Mariusz Kowalski z łęczyckiej policji.

W czasie śledztwa ustalono, że mężczyźnie w zabójstwie seniora miała pomagać 27-latka, była partnerka zatrzymanego.

Kobietę zatrzymano w powiecie wieruszowskim. Prokurator Rejonowy w Łęczycy przedstawił jej zarzut dotyczący zabójstwa i decyzją sądu została aresztowana na trzy miesiące. Grozi jej kara dożywotniego więzienia.