Finał lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio nie dla Ewy Swobody. Nasza sprinterka odpadła w niedzielę w półfinałowej rywalizacji.

Ewa Swoboda / Adam Warżawa / PAP

Ewa Swoboda odpadła w półfinale biegu na 100 m podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata.

Polska sprinterka czasem 11,36 zajęła ósme miejsce w drugiej serii.

Po starcie Swoboda powiedziała, że przez odniesioną w sierpniu kontuzję nie była odpowiednio przygotowana do zawodów w Japonii.

Najszybsza w półfinale była Amerykanka Melissa Jefferson-Wooden - 10,73.

Osiem zawodniczek (po dwie najszybsze z biegów półfinałowych i dwie pozostałe z najlepszymi czasami) awansowało do finału.