Gitarzysta Aerosmith Joe Perry trafił do szpitala. Gwiazdor wystąpił gościnnie na koncercie Billy’ego Joela w Nowym Jorku. Po zagranym utworze „Walk This Way” zszedł ze sceny i zaczął mieć problemy z oddychaniem. Podano mu tlen i wykonano tracheotomię, a następnie przewieziono do szpitala.

