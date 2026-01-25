W Zakopanem osiągnięto limit zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem zakupu. Oznacza to, że do odwołania nie będą wydawane nowe koncesje na sprzedaż alkoholu "na wynos". Decyzja ta wynika z obowiązujących przepisów oraz uchwały Rady Miasta.

Tłum turystów na Krupówkach / Grzegorz Momot / PAP

Więcej informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Limity wyczerpane

Zawsze przed sezonem zimowym obserwujemy zwiększone zainteresowanie ze strony przedsiębiorców uruchamianiem sprzedaży alkoholu - powiedział Mateusz Pajek z biura prasowego zakopiańskiego magistratu. Procedura uzyskania koncesji jest jednak długotrwała. Wniosek analizuje komisja, a przedsiębiorcy muszą spełnić szereg obostrzeń, m.in. dotyczących odległości od innych punktów sprzedaży oraz od kościołów i szkół.

Na ten moment limit zezwoleń na sprzedaż alkoholu w sklepach jest już wypełniony. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku lokali, w których alkohol jest spożywany na miejscu - przekazał Pajek.

Ile jest miejsc, w których można kupić alkohol z Zakopanem?

Limit wynika z uchwały Rady Miasta Zakopane z 15 września 2022 r., która określa maksymalną liczbę punktów sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem zakupu, takich jak np. sklepy spożywcze i monopolowe. Zgodnie z uchwałą na terenie miasta może funkcjonować maksymalnie 135 punktów sprzedających napoje do 4,5 proc. alkoholu oraz piwo, 130 punktów oferujących alkohol o mocy powyżej 4,5 proc. do 18 proc. (z wyjątkiem piwa) oraz 130 punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu powyżej 18 proc., czyli tzw. alkoholi wysokoprocentowych, takich jak np. wódka.



W komunikacie skierowanym do przedsiębiorców magistrat podkreślił, że osiągnięcie ustawowego limitu oznacza brak możliwości wydawania kolejnych zezwoleń w tej kategorii do czasu jego ewentualnego zwolnienia lub zmiany przepisów.



Uchwała reguluje również maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży, czyli m.in. w restauracjach, barach i lokalach gastronomicznych. W tym przypadku limity wynoszą odpowiednio 320 zezwoleń dla napojów do 4,5 proc. alkoholu i piwa, 320 dla alkoholu o mocy powyżej 4,5 proc. do 18 proc. oraz 250 dla alkoholu powyżej 18 proc.

Nocna prohibicja ogranicza możliwość kupna alkoholu

W Zakopanem obowiązują także inne obostrzenia dotyczące sprzedaży alkoholu - tzw. nocna prohibicja. Na mocy odrębnej uchwały w mieście pod Giewontem w godzinach od 23:00 do 6:00 obowiązuje zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach czy na stacjach benzynowych. Ograniczenie nie obejmuje lokali gastronomicznych.



Celem wprowadzenia nocnej prohibicji było ograniczenie dostępności alkoholu w tych godzinach, zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców oraz ograniczenie liczby interwencji związanych z zakłócaniem porządku publicznego i spoczynku nocnego.