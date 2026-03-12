Powrót do Roswell

McCasland pełnił kluczowe funkcje w Siłach Powietrznych USA, w tym jako dowódca Laboratorium Badawczego Sił Powietrznych w bazie Wright-Patterson, która jest często łączona z teoriami o UFO. Baza ta była przedmiotem spekulacji dotyczących przechowywania pozaziemskich szczątków związanych z incydentem w Roswell z 1947 roku.

W lipcu 1947 roku w pobliżu Roswell w stanie Nowy Meksyk doszło do tajemniczego zdarzenia. Lokalne media poinformowały, że na farmie niedaleko Roswell rozbił się "latający spodek". Informacja ta relatywnie (jak na tamte czasy) szybko obiegła świat, wywołując ogromne zainteresowanie.

Wkrótce po pierwszych doniesieniach, wojsko USA wydało oświadczenie, w którym stwierdzono, że obiekt był jedynie balonem meteorologicznym, a nie statkiem kosmicznym. To oficjalne wyjaśnienie nie przekonało jednak wielu ludzi, którzy podejrzewali, że rząd ukrywa prawdę o kontakcie z obcymi.

W latach 70. i 80. incydent w Roswell stał się przedmiotem licznych teorii spiskowych. Niektórzy twierdzili, że w Roswell rozbił się statek kosmiczny, a rząd USA przechwycił ciała obcych, które następnie ukryto w tajnych bazach wojskowych.

W latach 90. amerykańskie siły powietrzne opublikowały raporty, które miały wyjaśnić incydent. Według nich, rozbity obiekt był częścią tajnego programu wojskowego o nazwie "Project Mogul", który wykorzystywał specjalistyczne balony do wykrywania radzieckich testów nuklearnych.

Niezależnie od oficjalnych tłumaczeń, incydent w Roswell na stałe wszedł do popkultury, jako najbardziej jaskrawy przykład przechwycenia obiektu obcych cywilizacji przez człowieka. Wydarzenie to przyczyniło się do powstania licznych książek, filmów i programów telewizyjnych, które eksplorują tematykę UFO i teorii spiskowych.

Porwany przez statek-matkę?

Co ciekawe (i co naturalnie podsyca zainteresowanie wielbicieli teorii spiskowych) po przejściu na emeryturę McCasland współpracował krótko z Tomem DeLonge, muzykiem zespołu Blink-182, który założył firmę To The Stars, Inc., zajmującą się badaniami nad niezidentyfikowanymi zjawiskami powietrznymi.

"Prawdą jest, że Neil miał krótkotrwały kontakt ze społecznością (zajmującą się) UFO" - napisała w poście na Facebooku żona McCaslanda, Susan McCasland Wilkerson. "To powiązanie nie jest powodem, dla którego ktoś miałby porwać Neila. Neil nie posiada żadnej specjalistycznej wiedzy na temat ciał istot pozaziemskich i szczątków z katastrofy w Roswell, przechowywanych w bazie Wright-Patt" - dodała.

Władze nie znalazły dotąd dowodów na udział osób trzecich, ale rozważają wszystkie możliwe scenariusze. Proszą mieszkańców o przekazywanie wszelkich informacji, które mogą pomóc w odnalezieniu generała.

"...Być może najlepszą hipotezą jest to, że kosmici przetransportowali go na statek-matkę" - napisała Wilkerson w swoim poście. "Nie odnotowano jednak żadnych obserwacji statku-matki unoszącego się nad górami Sandia" - dodała.

Mimo że Góry Sandia nie są centralnym punktem w dyskusjach o UFO, ich bliskość do ważnych obiektów wojskowych i badawczych oraz ogólne zainteresowanie regionem Nowego Meksyku sprawiają, że czasami pojawiają się w kontekście teorii o niezidentyfikowanych zjawiskach powietrznych.

Znajduje się tam m.in. Baza Sił Powietrznych Kirtland oraz Sandia National Laboratories. Oba te miejsca są związane z badaniami wojskowymi i technologicznymi, co dodatkowo wzmacnia spekuklacje na temat tajnych projektów, w tym tych związanych z UFO.