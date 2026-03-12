Niemal dwa tygodnie temu zaginął bez śladu emerytowany generał major Sił Powietrznych USA, William Neil McCasland. W sprawę zaangażowało się FBI, a zniknięcie wojskowego budzi ciekawość amerykańskiego społeczeństwa ze względu na karierę McCaslanda. Pracował on między innymi jako dyrektor programów specjalnych w Pentagonie oraz dowódca Laboratorium Badawczego Sił Powietrznych w bazie Wright-Patterson, która jest często łączona z teoriami o UFO. Jego zniknięcie nastąpiło krótko po tym, jak prezydent Donald Trump nakazał ujawnienie dokumentów dotyczących życia pozaziemskiego.
William Neil McCasland, 68-letni emerytowany generał major, zaginął 27 lutego, kiedy opuścił swój dom w Albuquerque (Nowy Meksyk). Od tego czasu nie nawiązał kontaktu z rodziną ani przyjaciółmi, a jego telefon komórkowy pozostał w domu. Władze wydały tzw. srebrny alert, podkreślając, że poszukiwania są pilne z powodu nieokreślonych "problemów zdrowotnych" generała.
Władze przeprowadziły szeroko zakrojone poszukiwania, obejmujące przesłuchania i przeszukiwania okolicy, kontaktując się z ponad 600 mieszkańcami. McCasland, znany jako zapalony miłośnik przyrody, często wędrował i biegał w okolicach Northeast Heights w Albuquerque oraz w podnóżach gór Sandia.
Ze względu na przeszłość McCaslanda i jego kontakty, biuro szeryfa hrabstwa Bernalillo współpracuje z wieloma agencjami, w tym z FBI i Bazą Sił Powietrznych Kirtland - informuje CNN.
Zaginięcie generała nastąpiło krótko po tym, jak prezydent Donald Trump ogłosił zamiar ujawnienia dokumentów rządowych dotyczących życia pozaziemskiego i UFO. Trump zobowiązał się do ujawnienia dokumentów dotyczących UFO po tym, jak były prezydent Barack Obama w podcaście zasugerował istnienie życia pozaziemskiego. Trump, powołując się na "ogromne zainteresowanie" tym tematem, nakazał Pentagonowi i innym agencjom federalnym przygotowanie takich dokumentów do publikacji.
Luis Elizondo, były oficer wywiadu Departamentu Obrony, wyraził nadzieję, że McCasland zostanie odnaleziony bezpieczny i zdrowy, jednocześnie apelując o powstrzymanie się od spekulacji na temat jego zniknięcia. Ale dlaczego w ogóle ktokolwiek miałby spekulować na temat związków emerytowanego wojskowego i jednej z najsłynniejszych teorii spiskowych?