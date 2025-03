Radni Zakopanego zdecydowali o obniżeniu opłaty miejscowej z 2 zł do 1,90 zł za dobę od osoby. Z kolei sąsiednie Kościelisko podniosło opłatę do 3 zł, ale dało turystom tzw. Pakiet Korzyści.

Dolina Chochołowska / Shutterstock

Burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz podczas czwartkowej sesji Rady Miasta podkreślił, że choć kwota obniżki wydaje się symboliczna, to środki z opłaty miejscowej odgrywają istotną rolę w rozwoju infrastruktury turystycznej miasta.

Myślę, że możemy powiedzieć, że mamy w końcu coś najtaniej i odebrać argumenty wszystkim specjalistom od paragonów grozy. Mamy najniższą w Polsce, a może jedną z najniższych, opłat miejscowych. (...) Chcemy uprościć system jej poboru i pracujemy nad Kartą Turysty, choć te prace idą powoli - mówił burmistrz.

Filipowicz uzasadnił obniżkę chęcią zwiększenia ściągalności tej daniny i zachęcenia przedsiębiorców do jej rzetelnego pobierania.

Decyzję o obniżce skomentował radny Paweł Strączek, który przypomniał burmistrzowi, że to turyści, a nie przedsiębiorcy, uiszczają opłatę miejscową.

Zasugerował również, aby wprowadzić możliwość bezpośredniego regulowania tej należności w kasie miejskiej, co mogłoby poprawić jej ściągalność.

W Kościelisku zapłacimy więcej

Tymczasem sąsiednie Kościelisko obrało odmienną strategię. Wójt Roman Krupa ogłosił podwyżkę opłaty miejscowej do 3 zł, argumentując, że w zamian turyści otrzymają realne profity.

Turysta uiszczający opłatę miejscową otrzymuje kod uprawniający go do szeregu zniżek w ramach tzw. Pakietu Korzyści. To bony na usługi turystyczne, restauracje, sklepy z pamiątkami, termy czy stacje narciarskie. Liczymy na to, że dzięki temu ściągalność wzrośnie, a turyści sami będą pytać o opłatę miejscową - powiedział wójt Krupa.

Z opłaty miejscowej w Zakopanem miasto pozyskuje rocznie około 4,5 mln zł.

W poprzedniej kadencji te środki przeznaczano m.in. na zakup autobusów miejskich.

Możliwość jej pobierania określają przepisy dotyczące ochrony środowiska, według których danina może być nakładana tylko w miejscach o odpowiednich parametrach jakości powietrza. Choć Zakopane spełnia te wymogi, ocena bazuje na średniej dla całego regionu, co zaniża wyniki miasta.