Miał wykorzystywać seksualnie młode kobiety i podżegać do składania fałszywych zeznań - do sądu trafił akt oskarżenia wobec ks. Mariusza W. Był on dyrektorem Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży i był diecezjalnym duszpasterzem akademickim w Radomiu.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Śledztwo prowadziła od 2021 r. Prokuratura Okręgowa w Zamościu. Jej postępowanie zainicjowało doniesienie złożone przez radomską kurię. W lipcu 2024 r. ks. Mariusz W. usłyszał zarzuty i od tego czasu przebywa w areszcie. Akt oskarżenia już w sądzie W czwartek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec poinformował, że w środę został w tej sprawie skierowany akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Radomiu. Ks. Mariuszowi W. grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Mariusza W. oskarżono o popełnienie siedmiu przestępstw w latach 2011-2021 w Rzymie, Radomiu i w innych ustalonych miejscowościach woj. mazowieckiego i małopolskiego na szkodę kobiet związanych ze środowiskiem Duszpasterstwa Akademickiego w Radomiu. Według śledczych Mariusz W. miał - wykorzystując bezradność jednej z kobiet - doprowadzić ją do "poddania się innym czynnościom seksualnym". Czyny objęte aktem oskarżenia dotyczą też pięciu zdarzeń polegających na doprowadzeniu trzech osób pokrzywdzonych do poddania się innym czynnościom seksualnym i w jednym przypadku doprowadzeniu do obcowania płciowego przy użyciu podstępu (w trzech przypadkach po podaniu bliżej nieustalonej substancji wywołującej stopniowy zanik świadomości i pamięci) lub przemocy - powiedział prok. Kawalec. Śledczy oskarżyli też ks. Mariusza W. o podżeganie jednej z pokrzywdzonych do złożenia fałszywych zeznań. Rzecznik zaznaczył, że z akt śledztwa prokuratura wyłączyła materiały dotyczące innych sześciu czynów popełnionych na szkodę kolejnych pięciu pokrzywdzonych, bo one się przedawniły. Nie przyznał się Oskarżony Mariusz W. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył w sprawie wyjaśnienia opisujące swój udział w zdarzeniach będących przedmiotem niniejszego postępowania, negując, aby miał dopuścić się zachowań o charakterze przestępczym - powiedział prok. Kawalec. Rzecznik podkreślił, że ze względu na charakter sprawy i dobro pokrzywdzonych, jak też okoliczność, że postępowanie karne w mniejszej sprawie może być prowadzone z wyłączeniem zasady jawności, prokuratura nie udziela innych informacji o ustaleniach poczynionych w wyniku zakończonego śledztwa. W 2021 r. Kuria Biskupia w Radomiu poinformowała prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez ks. Mariusza W. W komunikacie zamieszczonym wówczas na stronie internetowej podała, że "władza diecezji radomskiej z ubolewaniem przyjęła informacje o nagannych czynach księdza i przeprasza osoby pokrzywdzone oraz wszystkich, którzy zostali dotknięci niedopuszczalnym postępowaniem duchownego". Rzecznik kurii mówił wtedy PAP, że ks. Mariusz W. został odwołany ze wszystkich funkcji i ograniczono mu posługę kapłańską, szczególnie członków duszpasterskich grup młodzieżowych. Jednocześnie kuria potwierdziła "zdecydowaną gotowość do otoczenia troską oraz odpowiednią pomocą osoby pokrzywdzone". Władze kurii oświadczyły też, że są "zdeterminowane, aby z całą konsekwencją chronić dzieci i młodzież przed wykorzystaniem, szczególnie przez osoby duchowne". Ksiądz Mariusz W. był m.in. diecezjalnym duszpasterzem młodzieży diecezji radomskiej i koordynatorem ŚDM, dyrektorem Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży. Wykładał także na Uniwersytecie Radomskim. Zobacz również: Ewakuacja szkoły w Zabrzu. Uczniowie źle się poczuli

