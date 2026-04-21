Były skoczek narciarski Robert Kranjec spowodował wypadek, w którym doznał poważnych obrażeń. Słoweniec został przetransportowany do szpitala w Lublanie. Kranjec, jadąc rowerem, był pod wpływem alkoholu - miał ponad 2,5 promila.

Robert Kranjec miał poważny wypadek / EXPA/ JFK / PAP/EPA

Medialne doniesienia o wypadku wieloletniego skoczka narciarskiego Roberta Kranjca potwierdził Słoweński Związek Narciarski.

Poinformowano, że doznał poważnych obrażeń po upadku z roweru i obecnie przebywa w szpitalu. "W tej chwili Robert potrzebuje spokoju, czasu na rekonwalescencję i mnóstwa pozytywnej energii. Jego stan zdrowia jest stabilny, a w najbliższych dniach rozpocznie rehabilitację, która będzie długa i wymagająca" - przekazał Słoweński Związek Narciarski.

Okazało się także, że popularny - nie tylko w ojczyźnie - przed laty sportowiec spowodował wypadek na rowerze, będąc pod wpływem alkoholu. Ustalono, że miał ponad 2,5 promila.

Do zdarzenia doszło w ubiegły piątek w Zgornji Lipnicy w rejonie Gorenjska. Świadkowie zdarzenia relacjonowali, że Kranjec nagle zjechał na przeciwległy pas ruchu, uderzył w krawężnik i upadł.

Został przetransportowany do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Lublanie. Z uwagi na okoliczności wypadku, policja prowadzi przeciwko niemu postępowanie w sprawie naruszenia przepisów ruchu drogowego.