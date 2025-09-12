Wybierając się w Tatry w najbliższy weekend, trzeba być przygotowanym na zmienne warunki atmosferyczne. Sobotnia pogoda będzie jeszcze sprzyjać górskim wędrówkom, jednak już w niedzielę może nastąpić gwałtowne pogorszenie aury. Ratownicy apelują o ostrożność i rozwagę na szlakach.

W niedzielę w Tatrach może być niebezpiecznie / Shutterstock

W najbliższy weekend w Tatrach zapowiada się zmienna aura.

Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego apelują do wszystkich turystów, by przed wyjściem na szlak koniecznie sprawdzali prognozę pogody.

Sobotnie warunki mają być jeszcze korzystne – na turystów czeka słońce i temperatura sięgająca 15 st. Celsjusza. Jednak i tak TOPR zaleca zachowanie szczególnej ostrożności.



Niedziela z gwałtownym pogorszeniem pogody

Niestety już w niedzielę sytuacja może diametralnie się zmienić. Ratownik dyżurny TOPR, Łukasz Stępek, ostrzega:

W niedzielę pogoda może się pogorszyć, jest ryzyko deszczu, słabej widoczności i burzy – tak że warunki nie będą optymalne - mówił reporterowi RMF FM Maciejowi Sołtysowi.

Dodatkowo temperatura maksymalna spadnie nawet do 10 st. Celsjusza.



Ratownicy przypominają, że nagłe zmiany pogody w górach mogą być bardzo niebezpieczne.

Przed wyruszeniem w Tatry warto więc nie tylko sprawdzić aktualną prognozę, ale także odpowiednio przygotować się do wycieczki i nie lekceważyć ostrzeżeń służb ratunkowych.