Wybierając się w Tatry w najbliższy weekend, trzeba być przygotowanym na zmienne warunki atmosferyczne. Sobotnia pogoda będzie jeszcze sprzyjać górskim wędrówkom, jednak już w niedzielę może nastąpić gwałtowne pogorszenie aury. Ratownicy apelują o ostrożność i rozwagę na szlakach.
W najbliższy weekend w Tatrach zapowiada się zmienna aura.
Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego apelują do wszystkich turystów, by przed wyjściem na szlak koniecznie sprawdzali prognozę pogody.
Sobotnie warunki mają być jeszcze korzystne – na turystów czeka słońce i temperatura sięgająca 15 st. Celsjusza. Jednak i tak TOPR zaleca zachowanie szczególnej ostrożności.
Niestety już w niedzielę sytuacja może diametralnie się zmienić. Ratownik dyżurny TOPR, Łukasz Stępek, ostrzega:
W niedzielę pogoda może się pogorszyć, jest ryzyko deszczu, słabej widoczności i burzy – tak że warunki nie będą optymalne - mówił reporterowi RMF FM Maciejowi Sołtysowi.
Dodatkowo temperatura maksymalna spadnie nawet do 10 st. Celsjusza.
Ratownicy przypominają, że nagłe zmiany pogody w górach mogą być bardzo niebezpieczne.
Przed wyruszeniem w Tatry warto więc nie tylko sprawdzić aktualną prognozę, ale także odpowiednio przygotować się do wycieczki i nie lekceważyć ostrzeżeń służb ratunkowych.