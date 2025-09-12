Ewakuacja pasażerów ze stacji metra Młociny. Jak informuje reporter RMF MAXX - w jednym ze składów doszło do silnego zadymienia. Na miejscu pracują służby. Pociągi na pierwszej linii kursują po skróconej trasie.

Awaria hamulców w warszawskim metrze / Shutterstock

Zamknięte zostały 3 stacje metra na Bielanach w Warszawie.

Jak informuje reporter RMF MAXX Przemysław Mzyk, w jednym ze składów na Młocinach doszło do awarii hamulców i zadymienia stacji.

Konieczna była ewakuacja pasażerów.

Pociągi kursują na skróconej trasie Kabaty - Słodowiec.

Mieliśmy awarię pociągu, musieliśmy ten pociąg ściągnąć właśnie w stronę stacji Młociny. No i niestety z zatartych hamulców doszło do zadymienia stacji. Tę sytuację musieli sprawdzić strażacy. Wiadomo, że nie ma tam żadnego zagrożenia. Natomiast musieliśmy wentylować stację, żeby usunąć ten dym. W związku z tym kursujemy na linii M1 na skróconej trasie od Kabat do Słodowca - powiedział reporterowi RMF MAXX Maciej Czerski z Metra Warszawskiego.

Jak dodał, stacja została już przewietrzona. Uszkodzony skład zostanie odholowany, a sytuacja wkrótce powinna wrócić do normy.

Na wyłączonym odcinku została uruchomiona autobusowa linia zastępcza za metro, która kursuje na trasie: Metro Słodowiec – Żeromskiego – Sacharowa – Kasprowicza – Metro Młociny.











