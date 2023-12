Tunel pod Luboniem Małym na zakopiance będzie zamknięty do godz. 14. Odbywają się tam ćwiczenia ratownicze.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak informuje krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), w ćwiczeniach biorą udział strażacy, medycy i policjanci oraz pracownicy Centrum Zarządzania Tunelem, Wydziału Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

"Sprawdzimy funkcjonowanie systemów ratowniczych tunelu i przećwiczymy koordynację działań różnych służb" - podaje GDDKiA.

Tunel pod Luboniem Małym będzie zamknięty we wtorek, 12 grudnia, w godzinach 10-14. W tym czasie kierowcy mogą korzystać z objazdu.

"Jadący w kierunku Rabki na węźle Lubień zjadą na drogę wojewódzką nr 968 prowadzącą do Mszany Dolnej. W Mszanie skręcą prawo, na drogę krajową nr 28, którą dojadą do węzła Skomielna Biała i trasy S7. Samochody jadące w kierunku Krakowa na węźle Skomielna Biała zjadą na drodze krajowej nr 28 w kierunku Mszany Dolnej, a następnie skręcą w lewo na drodze wojewódzkie nr 968, którą dojadą do węzła Lubień" - podaje GDDKiA.