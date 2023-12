3,7 mln złotych ma kosztować przygotowanie koncepcji poprawy przepustowości 7-kilometrowego odcinka Zakopianki między Nowym Targiem a Szaflarami. Projekt przygotuje firma IVIA. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad właśnie podpisała umowę z wykonawcą.

Zakopianka / GDDKiA Kraków / GDDKiA

Droga ma być przebudowywana w jej obecnym przebiegu. Tam, gdzie będzie to możliwe powstaną dodatkowe pasy ruchu. Rozbudowane zostaną skrzyżowania i przebudowane zjazdy. Powstanie też 1,2 km chodnika.

Wyłoniony w przetargu wykonawca, poza przygotowaniem dokumentacji. ma uzyskać także decyzję środowiskową dla przebudowy.

Droga z Nowego Targu do Szaflar to główna trasa do Zakopanego. Jak wynika z badań ruch samochodów osobowych między 2015 a 2021 rokiem zwiększył się o 45 proc., a ciężarowych o 73 proc.

W 2024 roku planowane jest oddanie do ruchu DK47 z Rdzawki do Nowego Targu. Po zakończeniu tej inwestycji cały odcinek między Krakowem a Nowym Targiem będzie drogą dwujezdniową, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, dlatego też konieczne jest rozpoczęcie prac pozwalających na zwiększenie przepustowości DK47 między Nowym Targiem a Zakopanem.