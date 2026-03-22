22 marca mija kolejna rocznica otwarcia Wielkiej Krokwi - jednej z najsłynniejszych skoczni narciarskich w Polsce i Europie. To miejsce, które od dekad przyciąga tłumy kibiców oraz najlepszych skoczków świata. Czym jest Wielka Krokiew, ile ma metrów, jaki jest jej rekord i czyje imię nosi ta wyjątkowa skocznia? Odpowiadamy na najważniejsze pytania związane z tym sportowym symbolem Zakopanego.

Konkurs skoków narciarskich na Wielkiej Krokwi w Zakopanem (zdjęcie z 1949 roku) / CAF

Wielka Krokiew w Zakopanem to największa polska skocznia narciarska; została otwarta 22 marca 1925 roku.

Wielka Krokiew to największa i najbardziej znana skocznia narciarska w Polsce, położona w Zakopanem, u stóp Tatr. Od momentu otwarcia, co miało miejsce 22 marca 1925 roku, obiekt ten stał się areną najważniejszych wydarzeń sportowych w kraju, w tym zawodów Pucharu Świata czy mistrzostw Polski.

Skocznia jest nie tylko miejscem rywalizacji sportowej, ale także symbolem polskich tradycji narciarskich. Te natomiast sięgają bardzo daleko, o czym świadczy fakt, że Wielka Krokiew nosi imię Stanisława Maruszarza - legendarnego polskiego skoczka narciarskiego, olimpijczyka i bohatera narodowego, który największe sukcesy święcił w latach 30. i 40. XX wieku.

Stanisław Marusarz był nie tylko wybitnym sportowcem, ale także symbolem odwagi i patriotyzmu. Jego imię oficjalnie nadano skoczni w 1989 roku, oddając w ten sposób hołd jego dokonaniom i wkładowi w rozwój polskiego narciarstwa.

Wielka Krokiew - ile ma metrów?

Wielka Krokiew to skocznia o punkcie konstrukcyjnym K-125 oraz rozmiarze HS-140. Oznacza to, że jej długość pozwala na skoki przekraczające 130 metrów, a rekordowe próby sięgają jeszcze dalej.

Sama konstrukcja skoczni, od progu do końca zeskoku, mierzy około 225 metrów. To właśnie te parametry sprawiają, że Wielka Krokiew jest zaliczana do dużych skoczni narciarskich i spełnia najwyższe standardy Międzynarodowej Federacji Narciarskiej.

Tak obecnie prezentuje się Wielka Krokiew w Zakopanem (zdjęcie zrobione zimą 2024 oku)

Jaki jest rekord Wielkiej Krokwi?

Aktualny rekord Wielkiej Krokwi wynosi 147 metrów i został ustanowiony przez Japończyka Yukiyę Satō podczas drugiej serii konkursu drużynowego Pucharu Świata w 2020 roku. To osiągnięcie tylko potwierdza, skocznia pozwala na oddawanie spektakularnych, dalekich skoków.

Tu rodziły się legendy polskich skoków narciarskich

Wielka Krokiew to nie tylko obiekt sportowy, ale także miejsce, gdzie rodziły się legendy polskich skoków narciarskich. To tutaj swoje triumfy święcili Adam Małysz, Kamil Stoch czy Dawid Kubacki.

Każda rocznica otwarcia skoczni to dobra okazja do przypomnienia bogatej historii i znaczenia tego miejsca dla polskiego sportu.