Z czwartego, do trzeciego, znacznego stopnia, spadło zagrożenie lawinowe w Tatrach. Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia podkreślają jednak, że warunki do uprawiania turystyki górskiej nadal są niekorzystne i odradzają wyjścia w wyższe partie gór.

/ Pawel Murzyn/East News / East News

Najnowsze wiadomości z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

"W dalszym ciągu warunki do działalności górskiej niekorzystne. Na wystawach nasłonecznionych śnieg będzie łapał wilgoć i mogą tam występować lawiny ze śniegu mokrego, co będzie głównym problemem. Odradzamy wyjścia w wyższe partie gór" – przekazali ratownicy TOPR w komentarzu do komunikatu lawinowego. Ze względu na duże zagrożenie lawinami, droga do Morskiego Oka jest zamknięta dla ruchu turystycznego.

Trzeci stopień zagrożenia lawinowego oznacza, że pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach jest umiarkowanie lub słabo związana. Wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy niewielkim obciążeniu, zwłaszcza na stromych stokach wskazanych w komunikacie lawinowym. W pewnych sytuacjach możliwe jest także samoczynne schodzenie dużych, a sporadycznie bardzo dużych lawin.

O czym koniecznie trzeba pamiętać?

Poruszanie się w wyższych partiach Tatr wymaga dużego doświadczenia w zimowej turystyce oraz umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego. Konieczne jest posiadanie wysokogórskiego sprzętu zimowego takiego jak raki, czekan, kask i lawinowe ABC - detektor, sonda i łopatka. Na Kasprowym Wierchu leży niemal 180 cm śniegu.