Tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej nr 968 w Mszanie Górnej w Małopolsce. Zderzyły się tam dwa samochody. Niestety jedna osoba zginęła.
Około godziny 13:30 na drodze wojewódzkiej nr 968 w Mszanie Górnej w Małopolsce doszło do poważnego wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych.
Jak informują służby, po przyjeździe na miejsce zdarzenia jedna z osób była uwięziona w pojeździe.
Strażacy natychmiast przystąpili do działań ratowniczych.
Strażacy ewakuowali poszkodowaną i razem z ratownikami medycznymi prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. Niestety życia 65-letniej kobiety nie udało się uratować – przekazał kapitan Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
W wyniku wypadku drugi poszkodowany, 67-letni mężczyzna, został zabrany do szpitala przez ratowników medycznych. Trzeci uczestnik zdarzenia, 37-letni mężczyzna, nie odniósł obrażeń i pozostał na miejscu.
Droga wojewódzka nr 968 jest zablokowana.
Służby apelują do kierowców o omijanie tego odcinka i korzystanie z objazdów.