Tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej nr 968 w Mszanie Górnej w Małopolsce. Zderzyły się tam dwa samochody. Niestety jedna osoba zginęła.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Około godziny 13:30 na drodze wojewódzkiej nr 968 w Mszanie Górnej w Małopolsce doszło do poważnego wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych.

Jak informują służby, po przyjeździe na miejsce zdarzenia jedna z osób była uwięziona w pojeździe.

Strażacy natychmiast przystąpili do działań ratowniczych.

Strażacy ewakuowali poszkodowaną i razem z ratownikami medycznymi prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. Niestety życia 65-letniej kobiety nie udało się uratować – przekazał kapitan Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

W wyniku wypadku drugi poszkodowany, 67-letni mężczyzna, został zabrany do szpitala przez ratowników medycznych. Trzeci uczestnik zdarzenia, 37-letni mężczyzna, nie odniósł obrażeń i pozostał na miejscu.

Droga wojewódzka nr 968 jest zablokowana.

Służby apelują do kierowców o omijanie tego odcinka i korzystanie z objazdów.





