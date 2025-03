Szwedzki producent baterii do samochodów elektrycznych, Northvolt, złożył w sądzie w Sztokholmie wniosek o upadłość, a sąd po kilku godzinacho głosił bankructwo. Decyzja ta dotyka bezpośrednio około 5 tysięcy pracowników w Szwecji i jest określana przez prasę jako "największe bankructwo we współczesnej historii Szwecji".

Hala fabryki firmy Northvolt w Gdańsku na zdjęciu archiwalnym z maja 2021 roku / Jan Dzban / PAP

Kryzys finansowy giganta

Zarząd Northvolt AB nie ukrywa, że wniosek o upadłość to dla nich ostatnia deska ratunku. "Wniosek o upadłość w Szwecji to jedyne rozwiązanie" - podkreślają w oficjalnym oświadczeniu. Firma, która miała ambicje stać się liderem w produkcji baterii do pojazdów elektrycznych w Europie, napotkała na poważne problemy finansowe. Nie udało się pozyskać nowych inwestorów, a dostępne środki finansowe szybko się wyczerpały.

Oddziały zagraniczne na razie poza kryzysem

Wniosek o upadłość dotyczy głównie szwedzkich spółek zależnych Northvolt, takich jak Northvolt Ett AB, Northvolt Labs AB, Northvolt Revolt AB i Northvolt Systems AB. Natomiast oddziały firmy działające w Polsce, Niemczech oraz Stanach Zjednoczonych na razie nie są objęte procedurą upadłościową. "Zarząd polskiej spółki będzie monitorował sytuację na bieżąco i blisko współpracował zarówno ze szwedzkim syndykiem, jak i z firmami zainteresowanymi nabyciem jej biznesu i aktywów" - informuje Anna Sobolewska, przedstawicielka Northvolt w Polsce.

W lutym Northvolt poinformował o sprzedaży fabryki w Gdańsku. Jej kupnem zainteresowany jest producent ciężarówek Scania.

Przyczyny kryzysu

Northvolt, który jeszcze niedawno był postrzegany jako pionier w produkcji baterii do pojazdów elektrycznych w Europie, od 2024 roku zmaga się z kryzysem. Spadek zamówień od producentów samochodów, którzy zrewidowali swoje plany dotyczące elektryfikacji flot, oraz silna konkurencja ze strony Chin, to tylko niektóre z przyczyn problemów. Dodatkowo, w lutym szwedzka telewizja SVT ujawniła, że firma, mimo obietnic samodzielnej produkcji, korzysta z chińskich komponentów, co mogło podważyć jej wiarygodność na rynku.

Sytuacja Northvolt jest bezprecedensowa i może mieć dalekosiężne konsekwencje nie tylko dla szwedzkiej gospodarki, ale i dla europejskiego rynku baterii do pojazdów elektrycznych.