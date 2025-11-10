Choć do świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra pozostało jeszcze prawie półtora miesiąca, już teraz oszuści czyhają na swoje ofiary. Jak ustalił reporter RMF FM Maciej Pałahicki w internecie pojawiają się pierwsze fałszywe ogłoszenia oferujące nocleg.

Zabawa sylwestrowa w 2024 roku (zdjęcie poglądowe) / Art Service / PAP

Co roku okres świąteczny, którego zwieńczeniem jest Sylwester, przyciąga do stolicy Tatr turystów z całego kraju i nie tylko. Przywitać nowy rok w Zakopanem z zapierającym dech w piersiach widokiem to wszak nie lada gratka.

Sylwester w Zakopanem. Dla jednych zabawa, dla innych okazja

To też niestety idealna okazja dla oszustów, którzy w tym okresie, wykorzystując naiwność czy też zwykłe ludzkie niedopatrzenie, liczą na finansowy zysk. Szczególnie popularną metoda oszustwa są wówczas fałszywe ogłoszenia informujące o ofertach noclegu.

Mimo, że do Sylwestra zostało ponad półtora miesiąca, to jak ustalił reporter RMF FM Maciej Pałahicki w internecie pojawiły się pierwsze tego typu próby oszustwa.

Policja radzi, jak nie dać się oszukać

Oszuści najczęściej posługują się zdjęciami istniejących obiektów, podając przy nich swoje numery telefonów i konta bankowe. Niestety kilka osób już dało się na takie oferty nabrać - mówi w rozmowie z RMF FM rzecznik tatrzańskich policjantów Roman Wieczorek. Funkcjonariusz radzi, jak hochsztaplerstwa.

Nie zostawiać decyzji o wynajmie kwatery na Sylwestra na ostatnią chwilę. Warto wcześniej przygotować informacje na temat obiektów, które nas interesują. Sprawdzić dokładnie ich lokalizację i jakie informacje są zamieszczone na stronie - tłumaczy.

Policjant podkreśla, że legalnie działający obiekt w Zakopanem "na pewno nie będzie miał nic przeciwko temu, żeby zamieścić numer telefonu stacjonarnego, adres mailowy czy numer konta KRS".