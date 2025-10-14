​We wtorek w gminach Szczawnica i Krościenko nad Dunajcem w powiecie nowotarskim w Małopolsce doszło do poważnej awarii sieci komórkowej. Mieszkańcy i turyści mają problemy z wykonywaniem połączeń, jednak numer alarmowy 112 działa bez zakłóceń. Trwa ustalanie przyczyn usterki.

/ Shutterstock

We wtorek po południu w Szczawnicy i okolicznych miejscowościach wystąpiły problemy z siecią komórkową.

Numer alarmowy 112 funkcjonuje bez przeszkód.

Dostęp do internetu oraz telefonii stacjonarnej nie został przerwany.

We wtorkowe popołudnie mieszkańcy Szczawnicy oraz turyści odwiedzający region zgłaszali trudności z korzystaniem z telefonów komórkowych.

Małopolski Urząd Wojewódzki poinformował, że mimo problemów z zasięgiem, w obu gminach bez problemów działa internet. Mieszkańcy nie powinni mieć także problemu z dodzwonieniem się na numer alarmowy.

Trwa ustalanie przyczyn awarii

Na ten moment nie wiadomo, co spowodowało zanik sieci komórkowej w regionie. Nie jest również jasne, czy awaria dotyczy wszystkich operatorów. Służby pracują nad usunięciem usterki i monitorują sytuację.