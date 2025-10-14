​Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy turnieju ATP 250 rozgrywanego na twardych kortach w Sztokholmie. Polak pokonał Austriaka Filipa Misolica 6:2, 6:2, pokazując solidną formę mimo kilku chwilowych problemów na początku meczu. W kolejnej rundzie czeka go starcie z wymagającym rywalem - Amerykaninem Sebastianem Kordą.

Polski tenisista, obecnie 75. rakieta świata, rozpoczął spotkanie od obrony dwóch break-pointów już w drugim gemie, jednak szybko przejął inicjatywę. Przełamanie w trzecim gemie pozwoliło mu objąć prowadzenie 3:1. Choć Misolic starał się nawiązać walkę, Majchrzak dołożył kolejne przełamanie i pewnie zakończył pierwszego seta wynikiem 6:2.

Druga partia przebiegała niemal identycznie jak pierwsza. Majchrzak ponownie musiał bronić się przed utratą serwisu, ale szybko przełamał przeciwnika i wyszedł na prowadzenie 3:1. Po kilku wyrównanych gemach Polak dołożył kolejnego breaka i zakończył mecz, wykorzystując już pierwszą piłkę meczową.

Kolejny rywal - Sebastian Korda

W drugiej rundzie Majchrzaka czeka trudne zadanie. Jego przeciwnikiem będzie Amerykanin Sebastian Korda, który w swoim pierwszym meczu pokonał rozstawionego z numerem siódmym Australijczyka Alexeia Popyrina 6:7 (4-7), 6:1, 6:3.